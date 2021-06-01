Власти получат право разыскивать владельцев недвижимости

«Важно отметить, что все вот эти коммуникации осуществляются в порядке межведомственного взаимодействия, то есть они не предполагают предоставление каких-либо сведений третьим лицам, все это осуществляется, по сути, самим государством. Следовательно, нет такого лица, которое откажется муниципалитету предоставлять запрошенные сведения, поскольку вполне логично можно предположить, что и нотариусы, и полиция, и Росреестр будут исправно и законопослушно исполнять полученные запросы и предоставлять сведения, если они у них имеются», – подчеркнул адвокат.

Органы местного самоуправления и представители исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя с 29 июня получат новые полномочия, благодаря которым смогут разыскивать реальных владельцев недвижимости, рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.Это станет возможно благодаря вступлению в силу закона от 30 декабря 2020 N 518-ФЗ, уточнил он. Согласно ему, власти получат полномочия направлять соответствующие запросы и собирать сведения о лицах, которые владеют ранее неучтенными объектами недвижимости для актуализации в ЕГРН сведений о них в целый ряд организаций и учреждений, пояснил Данилов. Так, власти будут вправе направлять такие запросы нотариусам в рамках наследственных дел, в ЗАГСы, полицию, непосредственно в Россрестр и другие органы, передает РИА «Новости».По его словам, появление данного закона ожидалось уже какое-то время и по большому счету проблема, которую он решает, очень давняя. Она возникла еще в 90-х годах, до появления в 1997 году закона о госрегистрации прав на недвижимое имущество. Дело в том, что до вступления этого закона в силу не было механизма актуализации данных об правообладателях недвижимости.«То есть если человек не хотел подавать соответствующее заявление в Росреестр, сообщать о своих новых ФИО, данных паспорта и прочих реквизитах, то ведомство никак не могло узнать об этом. Из-за чего возникал диссонанс между реальным положением дел, то есть данными конкретного правообладателя и устаревшими сведениями Росреестра», – объяснил Данилов.Из-за такого положения возникают сложности в обращении взыскания имущества по долгам: в рамках банкротных процедур в конкурсную массу не поступает имущество должника – таким образом оно было как бы «спрятано» от суда и кредиторов, поскольку невозможно доподлинно установить, что имущество принадлежит именно должнику. Также возникают и проблемы с налогообложением, поскольку не понятно, с кого взимать и взыскивать налоги на имущество, добавил он.Со вступлением в силу этого закона вся эта синхронизация будет происходить автоматически: сведения органов местного самоуправления, полиции, ФМС и так далее будут передаваться в порядке межведомственного взаимодействия. Теперь, если данные о лице в реестре меняются, и правообладатель с этим не согласен, будут происходить ровно обратная ситуация. Это лицо будет подавать заявление о том, что что-то было неправильно внесено, а при отсутствии такого заявления будет презюмироваться, что именно он является собственником, которого можно привлечь к уплате налогов и прочих платежей, заключил адвокат.