На что Америка пойдёт ради мира с Россией и как это отразится на ситуации в Донбассе



Многими экспертами до, во время и после встречи российского и американского президентов широко обсуждалась вероятность договоренностей, для снижения напряженности между Россией и США, что несомненно включает в себя и ситуацию (ситуации) на Юго-востоке Украины.

Telegram-канал «Легитимный» делится следующим:

В последнее время Офис Президента проигрывает информационные месседжи по Донбасскому кейсу, после встречи Байдена и Путина.

Все информационные месседжи после встречи Путина и Байдена показывают, что два президента не просто обсуждали украинский и донбасский кейс в комплексе, но и приняли некие кулуарные договоренности, которые будут реализовываться и возможно перейдут от слов к делу.

К примеру, после Женевской встречи почти весь западный мир сказал нам четкое нет по кейсу НАТО. Далее наш МИД получил четкие сигналы, что минские соглашения необходимо реализовывать, как и с чего начнут — это будет видно в дальнейшем. После нам заморозили военную помощь от США на сумму в 100 миллионов долларов, аргументируя это тем, что угроза военного вторжения России сейчас «спала», а значить и денег не надо. Контрмесседж о том, что украинской армии надо готовится заранее, а не в день Х, когда может это случится, американцев попросту не волнует.

Последнее заявление Дмитрия Козака, который от Кремля заведует украинским направлением, о том, что в США понимают, что именно Киев не исполняет Минские соглашения. Подтверждают тот факт, что запад разыгрывает украинский кейс в торгах. К этому можно добавить последние заявление Меркель и Байдена, что они выступают за реализацию минских соглашений. Об этом наш источник сообщал перед встречей Путина и Байдена.

Как поясняет источник, единственный вопрос остается, какой именно сценарий подготовили для нашего Офиса Президента наши партнеры. Предположим, есть три. Первый, мягкий, начать с более легких вопросов — это к примеру разведение вооружения, далее снятие экономической блокады и т.д.. Второй, средний, все тоже самое, только с организацией на осень референдума по кейсу «Особого статуса Донбасса». Третий, жесткий, все тоже самое, только вместо референдума, нас заставят или принять европейские кластеры или сразу проголосовать в Раде «особый статус Донбасса».

Офис Президента будет сейчас пытаться создать иллюзию усиления армии, к примеру разговоры в СНБО о ВПК, а также публичное протокольное подписание договора о получении Украиной «списанных» британских кораблей входит в этот кейс.

Политика - Сегодня, 10:22 314 Какие договоренности на саммите в Женеве и как могут повлиять на ситуацию в Донбассе.Многими экспертами до, во время и после встречи российского и американского президентов широко обсуждалась вероятность договоренностей, для снижения напряженности между Россией и США, что несомненно включает в себя и ситуацию (ситуации) на Юго-востоке Украины.Telegram-канал «Легитимный» делится следующим:В последнее время Офис Президента проигрывает информационные месседжи по Донбасскому кейсу, после встречи Байдена и Путина.Все информационные месседжи после встречи Путина и Байдена показывают, что два президента не просто обсуждали украинский и донбасский кейс в комплексе, но и приняли некие кулуарные договоренности, которые будут реализовываться и возможно перейдут от слов к делу.К примеру, после Женевской встречи почти весь западный мир сказал нам четкое нет по кейсу НАТО. Далее наш МИД получил четкие сигналы, что минские соглашения необходимо реализовывать, как и с чего начнут — это будет видно в дальнейшем. После нам заморозили военную помощь от США на сумму в 100 миллионов долларов, аргументируя это тем, что угроза военного вторжения России сейчас «спала», а значить и денег не надо. Контрмесседж о том, что украинской армии надо готовится заранее, а не в день Х, когда может это случится, американцев попросту не волнует.Последнее заявление Дмитрия Козака, который от Кремля заведует украинским направлением, о том, что в США понимают, что именно Киев не исполняет Минские соглашения. Подтверждают тот факт, что запад разыгрывает украинский кейс в торгах. К этому можно добавить последние заявление Меркель и Байдена, что они выступают за реализацию минских соглашений. Об этом наш источник сообщал перед встречей Путина и Байдена.Как поясняет источник, единственный вопрос остается, какой именно сценарий подготовили для нашего Офиса Президента наши партнеры. Предположим, есть три. Первый, мягкий, начать с более легких вопросов — это к примеру разведение вооружения, далее снятие экономической блокады и т.д.. Второй, средний, все тоже самое, только с организацией на осень референдума по кейсу «Особого статуса Донбасса». Третий, жесткий, все тоже самое, только вместо референдума, нас заставят или принять европейские кластеры или сразу проголосовать в Раде «особый статус Донбасса».Офис Президента будет сейчас пытаться создать иллюзию усиления армии, к примеру разговоры в СНБО о ВПК, а также публичное протокольное подписание договора о получении Украиной «списанных» британских кораблей входит в этот кейс.Политика - Сегодня, 10:22 314

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