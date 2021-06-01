Выставка икон студентов-иконописцев открылась на Троицу в Луганске
Вчера, 20 июня, студенты-иконописцы выпускного курса Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ)имени Михаила Матусовского в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» выставку работ «Троицкая радость».
На выставке, посвященной православному празднику Святой Троицы, представлены иконы святых, выполненные выпускниками, а также пейзажи и натюрморты на православную тематику студентов разных курсов.
«Сегодня открылась выставка «Троицкая радость», которую организовала кафедра станковой живописи академии имени Матусовского, на которой проходит обучение очень редкой специальности — «художественно-историческая живопись, иконописание». Выпускницы второго выпуска сегодня представляют здесь четыре иконы, которые передают после службы передадут храму», — сообщила декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ Наталья Феденко.
Она рассказала, что образы на иконах «получились очень одухотворенные», поэтому работы во время защиты были оценены на отлично.
Клирик храма протоиерей Александр Кирий отметил, что труд иконописца «очень тяжелый».
«Мне выпала большая честь написать образ преподобных жен Дивеевских — это святые монахини, которые основали Дивеевскую обитель по благословению Серафима Саровского и Пресвятой Богородицы. Храм у нас освящен в честь иконы Богородицы «Умиление» и преподобного Серафима Саровского, и поэтому есть непосредственная связь этих святых с этим храмом, который в центре Луганска является маленьким Дивеево», — рассказала выпускница Анна Панкратова.
Екатерина Баранова представила икону трех святителей — великих каппадокийцев, учителей церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста:
«Для написания этого образа я брала образцы греческого письма и современного. Сегодня я отдаю икону в храм, здесь по канонам не стоит, поя подпись, но это меня совсем не огорчает, ведь люди будут молиться перед ними — это очень приятно».
Направление «Иконопись» на факультете изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ появилось с благословения митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в 2016 году.
Культура - Сегодня, 13:28 33
На выставке, посвященной православному празднику Святой Троицы, представлены иконы святых, выполненные выпускниками, а также пейзажи и натюрморты на православную тематику студентов разных курсов.
«Сегодня открылась выставка «Троицкая радость», которую организовала кафедра станковой живописи академии имени Матусовского, на которой проходит обучение очень редкой специальности — «художественно-историческая живопись, иконописание». Выпускницы второго выпуска сегодня представляют здесь четыре иконы, которые передают после службы передадут храму», — сообщила декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ Наталья Феденко.
Она рассказала, что образы на иконах «получились очень одухотворенные», поэтому работы во время защиты были оценены на отлично.
Клирик храма протоиерей Александр Кирий отметил, что труд иконописца «очень тяжелый».
«Мне выпала большая честь написать образ преподобных жен Дивеевских — это святые монахини, которые основали Дивеевскую обитель по благословению Серафима Саровского и Пресвятой Богородицы. Храм у нас освящен в честь иконы Богородицы «Умиление» и преподобного Серафима Саровского, и поэтому есть непосредственная связь этих святых с этим храмом, который в центре Луганска является маленьким Дивеево», — рассказала выпускница Анна Панкратова.
Екатерина Баранова представила икону трех святителей — великих каппадокийцев, учителей церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста:
«Для написания этого образа я брала образцы греческого письма и современного. Сегодня я отдаю икону в храм, здесь по канонам не стоит, поя подпись, но это меня совсем не огорчает, ведь люди будут молиться перед ними — это очень приятно».
Направление «Иконопись» на факультете изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ появилось с благословения митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в 2016 году.
Культура - Сегодня, 13:28 33
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