В Кремле оценили планы США ввести новые санкции против России

«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных», – заявил Песков, передает РИА «Новости».



«Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», – уточнил Песков.



«В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы», – сказал Песков.

«Нам действительно нужна предсказуемость», – подчеркнул Песков.

В Кремле знают о планах США ввести новые санкции против России и просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он добавил, что в Кремле слышали заявления по «Северному потоку» уже после саммита «о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта».Он также заявил, что Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость.По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона.Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.