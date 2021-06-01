Лавров: Россия обсудит с Турцией "втягивание" Украины в НАТО

"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь", — подчеркнул глава российского МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен инициировать переговоры с властями Турции касательно возможной интеграции Украины в блок НАТО.ФБА «Экономика сегодня»Данное обсуждение состоится в ближайшее время, во время запланированных переговоров между делегациями России и Турции, сообщил Лавров.По его словам, Россия находится в постоянном контакте с официальными представителями Турции и собирается обсудить с ними всю проблематику возможного вступления Украины в Альянс.Ранее Лавров назвал "важным жестом" возвращение послов России и США к месту своей работы в Вашингтон и Москве соответственно, об этом сообщал RT.Анастасия Броцкая