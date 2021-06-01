В Луганске эвакуируют посетителей из торгового центра на улице Советской. ФОТО
В центре Луганска эвакуировали посетителей из расположенного на улице Советской торгового центра «Луганск-Сити-Центр». Об этом пишет ЛИЦ.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, группа Центра управления в кризисных ситуациях, сотрудники МВД.
Предполагаемая причина эвакуации — сообщение о минировании здания.
Происшествия - Сегодня, 15:46 173
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, группа Центра управления в кризисных ситуациях, сотрудники МВД.
Предполагаемая причина эвакуации — сообщение о минировании здания.
Происшествия - Сегодня, 15:46 173
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