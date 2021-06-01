Кремль: Ревакцинация от коронавируса неизбежна

«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сообщил представитель Кремля.

«Ревакцинация будет и является неизбежной. Не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — добавил он.

В России сложилась тяжелая ситуация из-за коронавирусной инфекции, поэтому ревакцинация является неизбежной. Об этом сегодня, 21 июня, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сегодня ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко констатировал в эфире телеканала «Россия-24», что рост заболеваемости в стране коронавирусом вовлекает большее количество регионов. По его словам, «на начальном этапе это было около 30 регионов, сейчас фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости». Он отметил, что около 465 тыс. инфицированных находятся под наблюдением врачей.По данным федерального оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за последние сутки в России выявлено 17 378 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 5 334 204. В общей сложности умер 129 801 человек, выздоровели — 4 878 333.источник