Сильный пожар в многоэтажном доме на юге Луганска — погибла женщина, еще двух пострадавших спасли



В Луганске, кв. Мирный, 14/102, по неустановленной причине произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома.



«На месте пожара обнаружен труп женщины, пострадали и спасены двое мужчин», — говорится в сообщении.

Происшествия - Сегодня, 16:32 265 В результате сильного пожара в Луганске погибла женщина и еще два человека спасены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.В Луганске, кв. Мирный, 14/102, по неустановленной причине произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома.Происшествия - Сегодня, 16:32 265

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