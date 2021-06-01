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Сильный пожар в многоэтажном доме на юге Луганска — погибла женщина, еще двух пострадавших спасли

bot Сегодня, 17:000Новости
Сильный пожар в многоэтажном доме на юге Луганска — погибла женщина, еще двух пострадавших спасли
В результате сильного пожара в Луганске погибла женщина и еще два человека спасены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В Луганске, кв. Мирный, 14/102, по неустановленной причине произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома.

«На месте пожара обнаружен труп женщины, пострадали и спасены двое мужчин», — говорится в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 16:32 265

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