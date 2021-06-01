Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка»
На линии соприкосновения на Донбассе в воскресенье, 20 июня, работало 2 КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Так, за минувшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в сторону Луганска проследовало 1015 человек, а на подконтрольную Украине территорию — 1226 человек.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» — 1 и 1 соответственно. Кто это и почему они пересекают линию соприкосновения вне установленных правил, неизвестно.
Отмечается, что Украина открыла все 7 КПВВ на Донбассе для удобства мирных жителей. При этом в ОРЛО ежедневно пропускают только через КПВВ «Станица Луганская». В ОРДО же пропускают через КПВВ «Новотроицкое», но всего 2 раза в неделю и по таким правилам, которые не предполагают возвращения в другую сторону при пересечении «границы». Новости Региона - Сегодня, 16:08 339
Так, за минувшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в сторону Луганска проследовало 1015 человек, а на подконтрольную Украине территорию — 1226 человек.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» — 1 и 1 соответственно. Кто это и почему они пересекают линию соприкосновения вне установленных правил, неизвестно.
Отмечается, что Украина открыла все 7 КПВВ на Донбассе для удобства мирных жителей. При этом в ОРЛО ежедневно пропускают только через КПВВ «Станица Луганская». В ОРДО же пропускают через КПВВ «Новотроицкое», но всего 2 раза в неделю и по таким правилам, которые не предполагают возвращения в другую сторону при пересечении «границы». Новости Региона - Сегодня, 16:08 339
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