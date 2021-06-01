Букмекеры передумали: котировки на матч Украина — Австрия изменились за ночь
Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд
Соответственно, ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии.
Интересно, что перед стартом второго тура многие букмекеры считали небольшим фаворитом встречи Украину — на нее давали коэффициент 2.54, на победу Австрии 2.94, а на ничью 3.43. Но за минувшие сутки котировки резко изменились — коэффициент на ничью упал до 1.99, а победы Украины (3.69) и Австрии (3.88) стали оцениваться заметно выше
Букмекеры не считают, что матч Украина — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют” можно за 2.03.
Прогноз
Украина может впервые пробиться в плей-офф чемпионата Европы, а значит, сделает максимум для достижения нужного результата. Ресурсов у Андрея Шевченко должно хватить. Австрия находится в таком же положении, поэтому нулевая ничья более чем реальна. При мирном исходе соперники займут второе и третье места в группе. И попадут в плей-офф.
Ставка: ничья за 2.01. Новости Футбола - Сегодня, 17:44 83
Соответственно, ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии.
Интересно, что перед стартом второго тура многие букмекеры считали небольшим фаворитом встречи Украину — на нее давали коэффициент 2.54, на победу Австрии 2.94, а на ничью 3.43. Но за минувшие сутки котировки резко изменились — коэффициент на ничью упал до 1.99, а победы Украины (3.69) и Австрии (3.88) стали оцениваться заметно выше
Букмекеры не считают, что матч Украина — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют” можно за 2.03.
Прогноз
Украина может впервые пробиться в плей-офф чемпионата Европы, а значит, сделает максимум для достижения нужного результата. Ресурсов у Андрея Шевченко должно хватить. Австрия находится в таком же положении, поэтому нулевая ничья более чем реальна. При мирном исходе соперники займут второе и третье места в группе. И попадут в плей-офф.
Ставка: ничья за 2.01. Новости Футбола - Сегодня, 17:44 83
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