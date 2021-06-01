Украина — Австрия: где, когда и вообще смотреть ли матч



В случае, если Украина останется на втором месте в группе — попадём на Италию. Если опустимся на третью строчку — в 1/16 сыграем с первым местом «группы смерти» — то есть с Германией, Францией или «на худой конец» с Португалией. Так что на «проходной билет» особенно рассчитывать не приходится.

Исходя из чего, сборная Австрии, замотивирована уж точно не меньше. Поэтому матч точно простым не будет. Потому смотреть поединок будет наверняка интересно. Во всяком случае, можно расчитывать на принципиальное противостояние. В штабе украинской сборной уже заявили, что играть на ничью никто не собирается.



Посмотреть матч третьего тура Евро-2020, 21-го июня, на каналах «Украина» и «Футбол 2». Начало игры в 19:00 по Киеву. Безусловно, трансляция доступна и в интернет-вещании обоих каналов.

Легальная интернет трансляция матча Украина — Австрия будет доступна также на платформах, которые сотрудничают с «Футбол 1/2/3» и ТРК «Украина». Это, в частности, сервисы Oll.tv, Vodafone TV, Megogo, Киевстар ТВ, Воля ТВ

Параллельно с матчем Украина — Австрия, Северная Македония сыграет с Нидерландами, несмотря на то, что судьба обеих команд уже решена. Наши чемпионы - Сегодня, 17:27 126 Украинская сборная готовится к третьему туру группового этапа Евро-2020. Победа или ничья помогут «сине-желтым» остаться вторыми. Поражение опустит на третье место, которое тоже не станет приговором, ну, почти.В случае, если Украина останется на втором месте в группе — попадём на Италию. Если опустимся на третью строчку — в 1/16 сыграем с первым местом «группы смерти» — то есть с Германией, Францией или «на худой конец» с Португалией. Так что на «проходной билет» особенно рассчитывать не приходится.Исходя из чего, сборная Австрии, замотивирована уж точно не меньше. Поэтому матч точно простым не будет. Потому смотреть поединок будет наверняка интересно. Во всяком случае, можно расчитывать на принципиальное противостояние. В штабе украинской сборной уже заявили, что играть на ничью никто не собирается.Посмотреть матч третьего тура Евро-2020,, на каналахНачало игры впо Киеву. Безусловно, трансляция доступна и в интернет-вещании обоих каналов.Легальная интернет трансляция матча Украина — Австрия будет доступна также на платформах, которые сотрудничают с «Футбол 1/2/3» и ТРК «Украина». Это, в частности, сервисыПараллельно с матчем Украина — Австрия, Северная Македония сыграет с Нидерландами, несмотря на то, что судьба обеих команд уже решена. Наши чемпионы - Сегодня, 17:27 126

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