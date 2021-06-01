КРРТ частично приостановит вещание в 5 городах
Государственное унитарное предприятие «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» (КРРТ) частично приостановит вещание в пяти городах ЛНР в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.
В Ровеньках 22 июня с 8:00 до 14:00 приостановится вещание телеканала НТВ, на следующий день в то же время будет отсутствовать третий мультиплекс эфирного цифрового телерадиовещания (девять телепрограмм), а 24 июня — вещание телеканала «Пятница».
Вещание радиостанций «Радио Победа» и «Свое радио» приостановится в Красном Луче 22 июня с 8:00 до 14:00.
В Луганске 23 июня с 9:00 до 15:00 будет отсутствовать вещание радиостанций «Казак FM» и «Дорожное радио»; в этот же день с 8:00 до 14:00 приостановится работа радиостанций «Радио Республика» и «Вести плюс» в Стаханове.
Вещание телеканалов «Луганск 24» и «Родной Свердловск» будет приостановлено в Свердловске 25 июня с 8:00 до 14:00.
Культура - Сегодня, 17:20 80
В Ровеньках 22 июня с 8:00 до 14:00 приостановится вещание телеканала НТВ, на следующий день в то же время будет отсутствовать третий мультиплекс эфирного цифрового телерадиовещания (девять телепрограмм), а 24 июня — вещание телеканала «Пятница».
Вещание радиостанций «Радио Победа» и «Свое радио» приостановится в Красном Луче 22 июня с 8:00 до 14:00.
В Луганске 23 июня с 9:00 до 15:00 будет отсутствовать вещание радиостанций «Казак FM» и «Дорожное радио»; в этот же день с 8:00 до 14:00 приостановится работа радиостанций «Радио Республика» и «Вести плюс» в Стаханове.
Вещание телеканалов «Луганск 24» и «Родной Свердловск» будет приостановлено в Свердловске 25 июня с 8:00 до 14:00.
Культура - Сегодня, 17:20 80
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