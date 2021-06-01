В В«АртекеВ» 60 детей поместили в обсерватор после выявленного коронавируса

У 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор, заявил директор «Артека» Константин Федоренко.«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей – это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей – те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых – 16 человек», – пояснил Федоренко ТАСС.Все инфицированные дети – школьники из Москвы и Подмосковья, возраст оказавшихся в больнице и обсерваторе – от девяти до 15 лет.Дети с подтвержденным коронавирусом переносят сейчас его почти бессимптомно. Всего в «Артеке» находятся 2535 детей из 82 регионов страны. Всех детей с подозрениями на заболевание направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере.«Если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных», – пояснил директор лагеря.Ранее сообщалось, что в «Артеке» коронавирусом заболели шестеро детей.