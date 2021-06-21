Врач "красной зоны" рассказал о новой смертельной "тактике" коронавируса

"Ковид - это не бывший муж, сам из нашей жизни не исчезнет".Мы считали, что лето - это спасительная соломинка. Именно летом коронавирус окончательно рассосётся, сгинет, как нечистая сила, и канет в лету. Согласитесь, ведь были мысли о таком обнадеживающем сценарии. Но, видимо, не все сюрпризы этот минимикронный монстр ещё предъявил. Не до конца, так сказать, успел удивить. Резким ростом заболеваемости застигнуты врасплох все. Так что же делать? На самые тревожные вопросы о том, что происходит здесь и сейчас, "МК" ответила врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.- В прошлом году на лето пришлись довольно строгие ограничительные меры, которые способствовали снижению заболеваемости. А сейчас ее всплеск связан с повышением мобильности россиян - все вокруг расслабились, успокоились и начали больше взаимодействовать.Это вполне естественное явление, поскольку летом люди всегда активнее, чем в зимний период.- Почему же, нет. Маски уже сейчас могут не носить те, кто вакцинировался и кто в своём телефоне держит QR-код со ссылкой на сертификат по вакцинации.- Советские рекомендации для летней оздоровительной кампании в пионерских лагерях. Для формирования хорошего иммунитета нужно бывать на солнце, получать витамин Д на свежем воздухе, совершать прогулки по лесу, кушать больше клетчатки и витаминов во фруктах и овощах. Однако это все-таки не панацея. Альтернатив прививке на сегодняшний день нет.- Сие неведомо даже светилам науки. Ковид постоянно меняется и мутирует, он перещеголял даже вирус гриппа. Каждую неделю где-то появляется новый штамм. До конца нельзя быть уверенными, что мы их все знаем.- Данные последних исследований подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении измененных штаммов, таких как британский, бразильский, южноафриканский и индийский. В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же.- Не только более агрессивно, но и непредсказуемо. То есть течение болезни, которое мы фиксировали раньше, разительно отличается от сегодняшней клинической картины. Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт. С новыми пациентами нам приходится постоянно менять схему лечения, ориентироваться по ситуации, старые алгоритмы лечения уже не работают.источник