Погребинский озвучил реальную цену наглости и хамства Зеленского в адрес Байдена

"Наша власть закусила удила и позволяет себе не просто наступательную, но хамскую дипломатию. Достается не только "вражеской" России, но и Меркель, Макрону и даже президенту США, которым Зеленский очень недоволен. Он требует конкретики: мол, чего вы кормите нас всякими обещаниями, скажите конкретно, да, или нет", — объяснил политолог.

"Непонятно, сколько еще может держаться это дипломатическое хамство. Но мы прекрасно помним, каким заискивающим тоном говорил Зеленский по телефону с предыдущим американским президентом. Думаю, если поездка Зеленского в США все-таки состоится, то он свой тон как-то умерит. Вести себя так лицом к лицу с умудренным жизненным и политическим опытом Байденом — Зеленский на это не решится", — заявил Погребинский в эфире украинского канала NewsOne.

Вызывающее поведение президента Украины Владимира Зеленского сойдет на нет при его встрече с Джо Байденом. Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.president.gov.ua / Офис Президента УкраиныПо мнению эксперта, руководство Украины вряд ли сделает выводы из краха надежд на усиление конфронтации России и Запада после саммита Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. Надеждам на это не способствует поведение Киева, которое Погребинский характеризует как дипломатическую наглость. Она заключается в открытых требованиях и ультиматумах в адрес США и лично Байдена о помощи ВСУ, поддержке Киева по Крыму и Донбассу и прочим острым вопросам.При этом Погребинский убежден, что при встрече Зеленского с Байденом тет-а-тет решительность украинского лидера сойдет на нет. Политолог предложил вспомнить интонацию, с которой президент Украины говорил с Дональдом Трампом, и спроецировать данное поведение на возможные переговоры. Не в пользу Киева также играют колоссальный политический опыт Байдена вкупе с нежеланием кого-либо из серьезных игроков сдвигать ситуацию в Донбассе с мертвой точки.Эксперты связывают стремление Зеленского встретиться с Байденом с внутриполитическими целями президента Украины. Он стремится укрепить рейтинг доверия к себе со стороны украинцев, а также уговорить американского лидера на дополнительную поддержку. Речь идет не только о политических декларациях, но и об очередном транше финансовой помощи.Анастасия Броцкая