Новости обязательной вакцинации. 21.06.2021

1. По мнению Кремля, ситуация с коронавирусом тяжелая и будет ухудшаться. Никогда такого не было со времен предыдущего локдауна и вот опять. После угроз связанных с обязательной вакцинацией, власти фиксируют резкое увеличение числа записавшихся на вакцинацию в Москве и Московской области. При этом в области заявляют, что готовы и далее ужесточать ограничения в случае ухудшения ситуации. Сейчас рост заболеваемости идет в 2/3 субъектов.На 21 июня частичная обязательная вакцинация введена в 12 регионах РФ, Ранее Кремль уже заявлял, что решения будут принимать местные власти исходят из ситуации на местах. Объявлять централизованную обязательную вакцинацию центральные власти не хотят, ограничиваясь призывами и рекомендациями.2. Бесплатных тестов на антитела ожидать в обозримой перспективе не стоит (когда в апреле делал полный анализ крови вместе с тестом на антитела, мне обошлось примерно в 2.5 тыс. рублей в "Гемотесте" https://gemotest.ru/sevastopol..., только тест на антитела стоит 750 рублей).3. Также объявили, что ре-вакцинация практически неизбежна, как ввиду снижения уровня антител в крови со временем, так и ввиду мутации штаммов коронавируса. Сейчас на повестке "индийский" (89% новых заболевших в Москве подхватили именно его), который более заразный, нежели "классический". Плюс в Индии выявлен еще более заразный вариант индийского штамма (из новшеств, у больных сильная диарея, плюс повышенные риски тромбозов и даже гангрены - "пошлем в десантники, там вы еще и сраться начнете"), который рано или поздно появится и у нас. Так что, если кто-то полагал, что сделал пару прививок "Спутником" и все, то облом. Эта история надолго даже при текущем наборе штаммов, а если представить, что как и в случае с обычным гриппом вирус будет претерпевать различные мутации, то очень надолго, пока не появятся более эффективные вакцины и препараты для лечения. В текущем виде вакцины это костыль, за не имением более эффективных средств сдерживания эпидемии.4. У нас в Севастополе теперь заселение в гостиницу для туристов будет лишь при наличие справки о вакцинации или наличие антител (ну и наверное еще справки о противопоказаниях прокатят). Так что если собираетесь на отдых в Севастополь, учитывайте этот момент - без справки могут отказать в заселение в гостиницу.Обязательную вакцинацию пока не вводили, но разговоры уже идут. С июля могут ввести. Кроме того, губернатор снова потребовал штрафовать тех, кто не носит маски.«Издеваетесь что ли? Коллеги, давайте все это заканчивайте. Полиция, департамент общественной безопасности сколько можно разъяснительную работу проводить? Чтобы сто штрафов было в день минимум. Будем бюджет пополнять и лекарства закупать для тех, кто потом в больницу приезжает» (с) губернатор Севастополя РазвожаевУже 3-й или 4-й раз. Будет как обычно. Выпишут несколько десятков штрафов. Процент ношения масок повысится на месяц-полтора, после чего все будет как обычно. Про перчатки и говорить не приходится.Борис Рожин