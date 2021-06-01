Военные заявили, что с 1 июня меняется график работы КПВВ «Станица Луганская» Но фактически он остаётся без изменений.



Согласно приказу командующего объединенных сил такой график будет действовать до отдельного решения.

В Штабе напомнили, что действующий в настоящее время режим работы КПВВ был введен на период до 30 июня.

Представители уполномоченных государственных органов Украины постоянно заявляют о готовности осуществлять ежедневный пропуск лиц через КПВВ на линии разграничения в обоих направлениях. В блокировке пропуска лиц и транспорта через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров Киев обвиняет Луганск и Донецк.

По всей линии разграничения единственным пунктом, работающим ежедневно является КПВВ «Станица Луганская». Однако, через этот КПВВ граждане могут пересечь линию разграничения только пешком.

В Штабе просят всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

В то же время, украинские силовики продолжают охоту на перевозщиков, предлагающих попасть на подконтрольную Киеву территорию через Российскую Федерацию.

Школа выживания - Сегодня, 12:32 3101 С 1 июля КПВВ на линии разграничения будут работать ежедневно с 8.00 до 16.00, сообщили в Штабе ООС.Согласно приказу командующего объединенных сил такой график будет действовать до отдельного решения.В Штабе напомнили, что действующий в настоящее время режим работы КПВВ был введен на период до 30 июня.Представители уполномоченных государственных органов Украины постоянно заявляют о готовности осуществлять ежедневный пропуск лиц через КПВВ на линии разграничения в обоих направлениях. В блокировке пропуска лиц и транспорта через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров Киев обвиняет Луганск и Донецк.По всей линии разграничения единственным пунктом, работающим ежедневно является КПВВ «Станица Луганская». Однако, через этот КПВВ граждане могут пересечь линию разграничения только пешком.В Штабе просят всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.В то же время, украинские силовики продолжают охоту на перевозщиков, предлагающих попасть на подконтрольную Киеву территорию через Российскую Федерацию.Школа выживания - Сегодня, 12:32 3101

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