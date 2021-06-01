Военные заявили, что с 1 июня меняется график работы КПВВ «Станица Луганская» Но фактически он остаётся без изменений.
С 1 июля КПВВ на линии разграничения будут работать ежедневно с 8.00 до 16.00, сообщили в Штабе ООС.
Согласно приказу командующего объединенных сил такой график будет действовать до отдельного решения.
В Штабе напомнили, что действующий в настоящее время режим работы КПВВ был введен на период до 30 июня.
Представители уполномоченных государственных органов Украины постоянно заявляют о готовности осуществлять ежедневный пропуск лиц через КПВВ на линии разграничения в обоих направлениях. В блокировке пропуска лиц и транспорта через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров Киев обвиняет Луганск и Донецк.
По всей линии разграничения единственным пунктом, работающим ежедневно является КПВВ «Станица Луганская». Однако, через этот КПВВ граждане могут пересечь линию разграничения только пешком.
В Штабе просят всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.
В то же время, украинские силовики продолжают охоту на перевозщиков, предлагающих попасть на подконтрольную Киеву территорию через Российскую Федерацию.
Школа выживания - Сегодня, 12:32 3101
Согласно приказу командующего объединенных сил такой график будет действовать до отдельного решения.
В Штабе напомнили, что действующий в настоящее время режим работы КПВВ был введен на период до 30 июня.
Представители уполномоченных государственных органов Украины постоянно заявляют о готовности осуществлять ежедневный пропуск лиц через КПВВ на линии разграничения в обоих направлениях. В блокировке пропуска лиц и транспорта через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров Киев обвиняет Луганск и Донецк.
По всей линии разграничения единственным пунктом, работающим ежедневно является КПВВ «Станица Луганская». Однако, через этот КПВВ граждане могут пересечь линию разграничения только пешком.
В Штабе просят всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.
В то же время, украинские силовики продолжают охоту на перевозщиков, предлагающих попасть на подконтрольную Киеву территорию через Российскую Федерацию.
Школа выживания - Сегодня, 12:32 3101
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