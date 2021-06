Попавший в санкционный список Украины Киркоров призвал Киев "подружиться со своей головой"

Филип Киркоров резко высказался о своем попадании в черный список российских артистов Украины, которые якобы несут угрозу национальной безопасности соседнего государства.Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / Global Look PressПевец убежден, что внесение в подобный список народного артиста Украины уже звучит как абсурд. В то же время шоумен обратил внимание, что в этом нет ничего удивительного, поскольку сейчас в мире бредовых ситуаций очень много."Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонус, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, а музыку не закроешь бумажкой или границей. Я должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они своей глупостью помогают становиться мне еще популярнее", — заявил Киркоров в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.Поп-король российской эстрады также выразил сожаление, что от подобных действий официального Киева страдают украинские граждане, которые являются поклонниками его творчества. Киркоров призвал правительство Украины подружиться со своей головой."Я продолжаю и буду любить Украину, но не как государство, а как страну. Мы все вышли из одной страны, у нас общая история, и я надеюсь, что у нас общее будущее, но без таких людей, которые принимают такие решения. В моем доме всегда звучали и будут звучать украинские песни, гостить украинские гости, потому что наша любовь с народом и творчеством — взаимна", — заключил артист.В подтверждение своих слов Киркоров опубликовал видео, на котором он вместе с Ани Лорак исполняет песню на украинском языке "Рідна мати моя" под аккомпанемент Игоря Крутого.А журналист Вадим Манукян заявил, что Зеленский «предал дружбу» с Киркоровым. Так он отреагировал на новость о включении поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в список лиц, угрожающих безопасности Украины.По его словам, факт включения певца в черный список Украины является весьма символичным, ведь это произошло 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.По мнению Манукяна, именно это демонстрирует, что нынешняя Украина готова перейти в "терминальную стадию". Также журналист уточнил, что в настоящий момент президентом соседнего государства является человек, который раньше снимался с Киркоровым в одних кинокартинах и появлялся с ним на одной сцене. Он заявил, что Владимир Зеленский таким образом предал дружбу с поп-королем. Блогер напомнил, что Киркоров всегда поддерживал Украину, поэтому подобный жест стал для всех неожиданностью."Вспомните, как он помог Ани Лорак на конкурсе "Евровидение" в 2008 году занять второе место. Если бы не Дима Билан и его песня Believe, то у Каролины были все шансы на победу. И ведь тогда Украина отметила Киркорова званием народного артиста страны", — заметил Манукян.Он заявил, что дружественные отношения между странами остались только в воспоминаниях. По словам Манукяна, теперь Украина пошла по другому сценарию и выбрала роль марионеток Соединенных Штатов.Светлана Акульшина, Николай Денежкин