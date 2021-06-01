Пусть метафора про русского медведя станет реальностью

16 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом, Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита с американским коллегой был затронут вопрос «красных линий» и стороны друг друга поняли. «Так вот далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить — до этого мы, конечно, не дошли», — сказал он.Спустя ровно неделю, эсминец британского королевского флота, направляясь из Украины в Грузию, решил попробовать заступить за одну из этих линий, осознанно зайдя в территориальные воды России у берегов Крыма.«Очевидно, мы тыкаем русского медведя» — написал находящийся на борту британского судна специально приглашённый для освещения этой провокации корреспондент издания Daily Mail.Британская сторона, несмотря на официальные сообщения своего министерства обороны, не скрывает, что данная «операция» имела спланированный характер, была согласована с США и имела своей целью доказать России, что она не является единоличной владычицей на Чёрном море и что НАТО не рассматривает территориальные воды у Крыма в качестве российских.В общем, та самая «красная линия». Не пересекать которую всего неделю назад пообещал Байден.Но, по словам Путина, подробно акценты не расставлялись. А такой подход, как видим, в отношении наших «партеров» не работает. Ибо джентльмены давно уже ведут себя, как гопники. С которыми по-хорошему при всем желании не получится.Британия уже заявила, что и дальше будет ходить тем же маршрутом. При этом, у них есть стойкая уверенность, что Россия все это будет терпеть. Ведь в противном случае ее опять объявят агрессором, стремящимся развязать третью мировую. И выпишут нам санкций. Много. За то, что мы — по образу и подобию Украины — не встречаем натовский флот хлебом-солью, а ведём себя «недружелюбно и агрессивно», не разрешая иностранным судам хозяйничать на своей территории.В сухом остатке: одним добрым словом с ними нельзя. Не понимают. Поэтому вести себя нужно ровно так, как они того заслуживают. И пускай уже метафора про русского медведя станет реальностью. Тем более, что джентльмены давно на это напрашиваются.Красные линии, заступ за которые чреват серьезными последствиями, должны быть определены. Четко. Раз и навсегда. И эти последствия должны быть проговорены. Громко и однозначно.Чтобы потом те, кто все же рискнёт «потыкать русского медведя» (словно это аттракцион в зоопарке), получив максимально жёсткий ответ на свои провокации, не скулили «а нас за шо?»Юлия Витязева