Где в Луганске не будет света 25 июня



В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Артема, 500-520;

переулок Гвоздильный, 20-37;

переулок Добролюбова, 17-23;

переулок Зенитный, 1-20;

улица Ковпака, 20-87;

проезд Военкоматский, 1-3;

улица 1905 года, 67-87а;

переулок Индустриальный, 1-21;

улица Зои Космодемьянской, 98-137;

улица Рылеева, 76а-137;

улица Станиславского, 119-145;

улица 9-го Января, 37-56;

переулок Военкоматский, 1;

улица Кожухаря, 62-109;

тупик Добролюбова, 24-44;

переулок Писарева, 1-12;

тупик 2-й Кирпичный, 1а-11.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 09:36 48 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 25 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом предупреждает администрация города.улица Артема, 500-520;переулок Гвоздильный, 20-37;переулок Добролюбова, 17-23;переулок Зенитный, 1-20;улица Ковпака, 20-87;проезд Военкоматский, 1-3;улица 1905 года, 67-87а;переулок Индустриальный, 1-21;улица Зои Космодемьянской, 98-137;улица Рылеева, 76а-137;улица Станиславского, 119-145;улица 9-го Января, 37-56;переулок Военкоматский, 1;улица Кожухаря, 62-109;тупик Добролюбова, 24-44;переулок Писарева, 1-12;тупик 2-й Кирпичный, 1а-11.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 09:36 48

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