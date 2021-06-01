Где в Луганске не будет света 25 июня
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 25 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом предупреждает администрация города.
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Артема, 500-520;
переулок Гвоздильный, 20-37;
переулок Добролюбова, 17-23;
переулок Зенитный, 1-20;
улица Ковпака, 20-87;
проезд Военкоматский, 1-3;
улица 1905 года, 67-87а;
переулок Индустриальный, 1-21;
улица Зои Космодемьянской, 98-137;
улица Рылеева, 76а-137;
улица Станиславского, 119-145;
улица 9-го Января, 37-56;
переулок Военкоматский, 1;
улица Кожухаря, 62-109;
тупик Добролюбова, 24-44;
переулок Писарева, 1-12;
тупик 2-й Кирпичный, 1а-11.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 09:36 48
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Артема, 500-520;
переулок Гвоздильный, 20-37;
переулок Добролюбова, 17-23;
переулок Зенитный, 1-20;
улица Ковпака, 20-87;
проезд Военкоматский, 1-3;
улица 1905 года, 67-87а;
переулок Индустриальный, 1-21;
улица Зои Космодемьянской, 98-137;
улица Рылеева, 76а-137;
улица Станиславского, 119-145;
улица 9-го Января, 37-56;
переулок Военкоматский, 1;
улица Кожухаря, 62-109;
тупик Добролюбова, 24-44;
переулок Писарева, 1-12;
тупик 2-й Кирпичный, 1а-11.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 09:36 48
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