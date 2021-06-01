Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийКанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто, сообщает РИА Новости со ссылкой на Блумберг. По ее словам, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости.Канцлер подчеркнула, что обсуждение ее инициативы в Брюсселе было "нелегким".Ранее агентство сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.До этого газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.