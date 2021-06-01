Климкин испугался из-за предложения Меркель о Путине

"Информация о Меркель, которая хочет пригласить Путина на саммит Евросоюза, стала "бомбой" среди дипломатов в Брюсселе. Выглядит сюрреалистично. То есть ерундой. Говорят даже, что Макрон это поддерживает. На фоне российских войск и вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море. Снова наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно", — написал Климкин.

Фото: © AP Photo / Ronald ZakБывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасениях в Facebook из-за предложения канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Меркель и Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита России и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу России и ЕС.Он добавил, что "не завидует" Зеленскому на переговорах с Меркель в Берлине 12 июля. Однако Климкин подчеркнул, что украинскому лидеру необходимо заниматься своим делом, и призвал "не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах".