Пентагон назвал дезинформацией заявления о стрельбе по курсу британского эсминца

Фото: РИА Новости / © Минобороны РоссииПентагон считает, что российские пограничники не вели никакой предупредительной стрельбы по курсу движения британского эсминца, который нарушил границу России в Чёрном море. В американском военном ведомстве назвали сообщения об этом «российской дезинформацией», притом что накануне ФСБ опубликовала видео стрельбы и выдворения корабля ВМС Великобритании за пределы территориальных вод России, передает RT.С таким утверждением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он напомнил, что Британия «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было».Как считает Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего».«Этого просто не было», — приводит его слова ТАСС.24 июня ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который нарушил российскую границу в Чёрном море.Инцидент произошёл 23 июня, британский корабль вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.Несмотря на заявления российской стороны, в британском Минобороны сообщили, что «предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось», а корабль якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины». Такую же позицию занял МИД Британии.В свою очередь, капитан эсминца Defender Винсент Оуэн предположил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь. О стрельбе также рассказал корреспондент Джонатан Бил, который находился на борту эсминца.