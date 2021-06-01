Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России

"Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты", — сказал РИА Новости Милетков.

"Санкции Запада считаю несостоятельными, на улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем", — заключил он.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий МакеевГлава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России, передает РИА Новости.Группа в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В нее вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Все они прибыли для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.Собеседник агентства также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них — длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов".При этом, считает Милетков, на развитии самого региона ограничения никак не сказываются.Парламентарий отметил, что республика не просто приспособилась к внешнему давлению, но и динамично развивается.