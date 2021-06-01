В Луганске стартовал конкурс «Моя счастливая семья»
Конкурс «Моя счастливая семья», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, проводят в Луганске и регионе. Сообщили в Луганской администрации.
«Конкурс пройдет в три этапа, в нем смогут принять участие семьи с детьми из всех городов и районов Республики. Первый этап пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 24 июня по 4 июля опубликовать фото своей семьи в социальной сети с краткой историей о семейных традициях. Пост в социальной сети должен быть с двумя хештегами: #МояСчастливаяСемьяЛНР и названием города или района, в котором проживает семья, например, #Луганск», — говорится в сообщении.
С 8 по 15 июля пройдет второй этап конкурса, в рамках которого все семейные фотографии участников будут загружены в альбомы группы ОД «Мир Луганщине» в «ВКонтакте». Там за них смогут проголосовать все желающие, поставив отметку «Мне нравится». В финал конкурса пройдет по одной семье с каждой территории, набравшей наибольшее количество лайков.
В Луганске 17 июля состоится заключительный этап конкурса. Для 14 семей из всех городов и районов проведут спортивную эстафету, интеллектуальные и творческие конкурсы. Семьи, которые займут призовые места, получат призы от ОД «Мир Луганщине» — телевизор, планшет и мультиварку с набором посуды. Остальные участники финального этапа конкурса получат поощрительные призы — соковыжималки. Во время соревнований для зрителей состоится праздничная концертная программа с бесплатной раздачей мороженого. Культура - Сегодня, 17:53 54
«Конкурс пройдет в три этапа, в нем смогут принять участие семьи с детьми из всех городов и районов Республики. Первый этап пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 24 июня по 4 июля опубликовать фото своей семьи в социальной сети с краткой историей о семейных традициях. Пост в социальной сети должен быть с двумя хештегами: #МояСчастливаяСемьяЛНР и названием города или района, в котором проживает семья, например, #Луганск», — говорится в сообщении.
С 8 по 15 июля пройдет второй этап конкурса, в рамках которого все семейные фотографии участников будут загружены в альбомы группы ОД «Мир Луганщине» в «ВКонтакте». Там за них смогут проголосовать все желающие, поставив отметку «Мне нравится». В финал конкурса пройдет по одной семье с каждой территории, набравшей наибольшее количество лайков.
В Луганске 17 июля состоится заключительный этап конкурса. Для 14 семей из всех городов и районов проведут спортивную эстафету, интеллектуальные и творческие конкурсы. Семьи, которые займут призовые места, получат призы от ОД «Мир Луганщине» — телевизор, планшет и мультиварку с набором посуды. Остальные участники финального этапа конкурса получат поощрительные призы — соковыжималки. Во время соревнований для зрителей состоится праздничная концертная программа с бесплатной раздачей мороженого. Культура - Сегодня, 17:53 54
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