На КПВВ в Меловом пока не требуют тесты. Но со 2 июля Кабмин введет новые ограничения



По информации из чата https://t.me/melovoechertkovo, тесты и Вдома на украинской границе еще не требуют.

Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национально безопасности и обороны (СНБО) по противодействию штамму коронавируса «Дельта». Они предполагают введение ряда мероприятий.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу», — отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Перечень мер

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Полицейские обеспечивают их сопровождение от зоны пограничного контроля санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Новые нормы будут действовать со 2 июля 2021 года. Новости Региона - Сегодня, 16:49 481 На КПВВ в Меловом проведение обязательных тестов на COVID-19 и установки мобильного приложения «Вдома» украинские пограничники у прибывших из РФ пока не требуют. Но Кабмин уже утвердил новые ограничения, которые введут со 2 июля.По информации из чата https://t.me/melovoechertkovo, тесты и Вдома на украинской границе еще не требуют.Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национально безопасности и обороны (СНБО) по противодействию штамму коронавируса «Дельта». Они предполагают введение ряда мероприятий.Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.«Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу», — отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.Перечень мерДля въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.Полицейские обеспечивают их сопровождение от зоны пограничного контроля санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации.Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.Новые нормы будут действовать со 2 июля 2021 года. Новости Региона - Сегодня, 16:49 481

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