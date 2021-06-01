Срочная информация. С 1 июля на 17% повышаются тарифы на ЖКХ в Донецке



«С 1 июля в ДНР вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17 %", — - сказано в сообщении.

Уточняется, что для населения тарифы будут следующими:

на водоснабжение составит 21,20 руб./куб. (действующий тариф — 12,72 руб.)

на отопление — 12,51 руб./кв. метр в месяц на протяжении всего года (сейчас — 9,2 руб.)

на электрическую энергию — 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч — 1,63 руб. (сейчас — 1,04 и 1,42 руб. соответственно)

на услуги горячего водоснабжения составит 65,82 руб./куб (сейчас — 53,21 руб.).



Также установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1.



Стоимость природного газа и услуг водоотведения останутся без изменений.



«Принятие решения о повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения должного уровня проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновления изношенного оборудования и коммуникаций, развития материально-технической базы коммунальных предприятий, повышения зарплаты работникам отрасли, устранения дефицита кадров», — резюмировали в Правительстве.

В прошлый раз повышение тарифов ЖКУ в Донецке произошло с 1 февраля. Тогда стоимость «платежки» также выросла примерно на 17%. .

Более подробно с новыми тарифами можно ознакомиться на официальном сайте. Новости Донецка - Сегодня, 19:15 10 В Донецке заявили о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе местного правительства.«С 1 июля в ДНР вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17 %", — - сказано в сообщении.Уточняется, чтона водоснабжение составит 21,20 руб./куб. (действующий тариф — 12,72 руб.)на отопление — 12,51 руб./кв. метр в месяц на протяжении всего года (сейчас — 9,2 руб.)на электрическую энергию — 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч — 1,63 руб. (сейчас — 1,04 и 1,42 руб. соответственно)на услуги горячего водоснабжения составит 65,82 руб./куб (сейчас — 53,21 руб.).Также установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1.«Принятие решения о повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения должного уровня проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновления изношенного оборудования и коммуникаций, развития материально-технической базы коммунальных предприятий, повышения зарплаты работникам отрасли, устранения дефицита кадров», — резюмировали в Правительстве.В прошлый раз повышение тарифов ЖКУ в Донецке произошло с 1 февраля. Тогда стоимость «платежки» также выросла примерно на 17%. .Более подробно с новыми тарифами можно ознакомиться на официальном сайте. Новости Донецка - Сегодня, 19:15 10

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