ЛНУ им Шевченко переезжает из Старобельска в Рубежное





Об этом во время интервью на телеканале «Ирта FAX» рассказал и. о. ректора Виталий Курило.



По его словам, университет меняет юридический адрес и переводит центр управления в Рубежное. Это, как отмечает Курило, связано с тем, что в Рубежном лучше логистика с областным центром, выгодное транспортное сообщение и условия для преодоления социальных нужд (помещения и места для общежитий). Культура - Сегодня, 19:00 74 Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко меняет свой юридический адрес — переезжает из Старобельска в Рубежное.Об этом во время интервью на телеканале «Ирта FAX» рассказал и. о. ректора Виталий Курило.По его словам, университет меняет юридический адрес и переводит центр управления в Рубежное. Это, как отмечает Курило, связано с тем, что в Рубежном лучше логистика с областным центром, выгодное транспортное сообщение и условия для преодоления социальных нужд (помещения и места для общежитий). Культура - Сегодня, 19:00 74

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