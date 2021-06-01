Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ЛНУ им Шевченко переезжает из Старобельска в Рубежное

robot Сегодня, 19:1541Новости
ЛНУ им Шевченко переезжает из Старобельска в Рубежное
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко меняет свой юридический адрес — переезжает из Старобельска в Рубежное.

Об этом во время интервью на телеканале «Ирта FAX» рассказал и. о. ректора Виталий Курило.

По его словам, университет меняет юридический адрес и переводит центр управления в Рубежное. Это, как отмечает Курило, связано с тем, что в Рубежном лучше логистика с областным центром, выгодное транспортное сообщение и условия для преодоления социальных нужд (помещения и места для общежитий). Культура - Сегодня, 19:00 74

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: