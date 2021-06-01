Урожая черешни в этом году не будет. Какие еще фрукты будут в дефиците на Украине



«В целом по Украине черешни будет мало. В южных регионах ее практически нет. За десять лет такого дефицита не было. Поэтому цена на черешню выше, чем в прошлом году», — говорит эксперт.



Цены на черешню снизились, но продолжают кусаться. Причина этому — неурожай из-за весенних заморозков. Фермеры уже заявили, что такого плохого урожая черешни они не видели последние 10 лет. Такая же ситуация с грушами и сливами.Об этом заявил председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкасской области Александр Маценко.Неурожай груш — это проблема не только Украины, но и всей Европы. Но тут причиной стало нашествие вредителей, из-за которых в некоторых фермерских хозяйствах даже приходилось выкорчевывать деревья.Не уродили в этом году:сливыабрикосывишнячерешнягрушаНо это проблема не только 2021 года с его аномальной весной. Эксперты говорят, что холодная весна и начало лета с обильными дождями будет случаться и в будущем. Разведется больше насекомых, которых надо будет травить, а это плохо скажется на урожае фруктов и ягод.Ранее журналисты информировал, что нужно садить в конце июля на огороде согласно лунному календарю.Новости Украины - Сегодня, 18:36 165