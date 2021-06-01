Послы ОБСЕ не выдержали застоя Минских переговоров. В Украине их сразу назначили одной из причин неудач



Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

По мнению Гармаша, Фриш и Морель были лояльно настроены к представителям самопровозглашенных республик «Л/ДНР» и их уход может стать переломным в переговорах.

«Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего «гражданам Донбасса», но почему-то не вспомнил о гражданах Украины... Сейчас скажу только, что даже сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от России — «главами делегаций», — пояснил он.

То, что речь идёт о жителях Донбасса, которые страдают в первую очередь от отсутствия диалога и от бездействия в том числе и украинской делегации Гармаш не подумал. Как не подумал о и о том, что, пусть и самопровозглашенные, Луганская и Донецкая республики являются сторонами конфликта (де-факто и де-юрэ) — и именно поэтому каждая имеет свою делегацию. А значит каждую из делегаций кто-то должен возглавлять.

Сергей Гармаш также подчеркнул, что сейчас все зависит от того, кто займет вакантные места Мореля и Фриша.

«В любом случае, эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не «традициями», — добавил он.

Всем давно известный нарратив. Хотелось бы, чтобы встречи подгрупп заканчивались чём-то ещё кроме как пустыми призывами оппонентов к действиям и взаимными обвинениями. Решение модераторов ОБСЕ выйти из переговоров вопросов не вызывает — они устали. И как настоящие дипломаты — пытаются сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки своим уходом. В надежде, что на волне смены переговорщиков, произойдут какие-то подвижки в урегулировании Донбасского вопроса.

На этот раз ничего не изменилось. Как только стало известно об уходе послов ОБСЕ, украинская сторона тут же обвинила их в пиаре вместо реальных действий, в заигрывании, если не в лояльности к самопровозглашенным республикам.

Если под «традициями» господин Гармаш подразумевает неприятие представителями Европейских организаций темников, принятых в Офисе Президента — ну что ж, придется согласиться.

Главным грехом Пьера Мореля, отработавшим в группе 7 лет, называют «предательский план» (прописанный и принятый всеми сторонами переговоров пункт Минских соглашений) о проведении местных выборов перед передачей контроля Киеву над украино-российской границей.

Тони Фриш, после 6 лет посредничества между сторонами конфликта, за свою работу был удостоен показательным молчанием украинской стороны.

«Это не мы не хотим договариваться, это в ОБСЕ переговорщики плохие» — отличная отговорка, особенно на фоне всех тех сообщений о «заморозке» конфликта на Донбассе исходящие от АП и Зеленского лично.

Такими темпами и обозначенная в Киеве «максима» урегилирования в виде «режима тишины» едва ли кажется выполнимой.

Политика - Сегодня, 14:48 807 Координатор политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, посол ОБСЕ Пьер Морель и координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш выходят из переговорного процесса.Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.По мнению Гармаша, Фриш и Морель были лояльно настроены к представителям самопровозглашенных республик «Л/ДНР» и их уход может стать переломным в переговорах.«Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего «гражданам Донбасса», но почему-то не вспомнил о гражданах Украины... Сейчас скажу только, что даже сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от России — «главами делегаций», — пояснил он.То, что речь идёт о жителях Донбасса, которые страдают в первую очередь от отсутствия диалога и от бездействия в том числе и украинской делегации Гармаш не подумал. Как не подумал о и о том, что, пусть и самопровозглашенные, Луганская и Донецкая республики являются сторонами конфликта (де-факто и де-юрэ) — и именно поэтому каждая имеет свою делегацию. А значит каждую из делегаций кто-то должен возглавлять.Сергей Гармаш также подчеркнул, что сейчас все зависит от того, кто займет вакантные места Мореля и Фриша.«В любом случае, эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не «традициями», — добавил он.Всем давно известный нарратив. Хотелось бы, чтобы встречи подгрупп заканчивались чём-то ещё кроме как пустыми призывами оппонентов к действиям и взаимными обвинениями. Решение модераторов ОБСЕ выйти из переговоров вопросов не вызывает — они устали. И как настоящие дипломаты — пытаются сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки своим уходом. В надежде, что на волне смены переговорщиков, произойдут какие-то подвижки в урегулировании Донбасского вопроса.На этот раз ничего не изменилось. Как только стало известно об уходе послов ОБСЕ, украинская сторона тут же обвинила их в пиаре вместо реальных действий, в заигрывании, если не в лояльности к самопровозглашенным республикам.Если под «традициями» господин Гармаш подразумевает неприятие представителями Европейских организаций темников, принятых в Офисе Президента — ну что ж, придется согласиться.Главным грехом Пьера Мореля, отработавшим в группе 7 лет, называют «предательский план» (прописанный и принятый всеми сторонами переговоров пункт Минских соглашений) о проведении местных выборов перед передачей контроля Киеву над украино-российской границей.Тони Фриш, после 6 лет посредничества между сторонами конфликта, за свою работу был удостоен показательным молчанием украинской стороны.«Это не мы не хотим договариваться, это в ОБСЕ переговорщики плохие» — отличная отговорка, особенно на фоне всех тех сообщений о «заморозке» конфликта на Донбассе исходящие от АП и Зеленского лично.Такими темпами и обозначенная в Киеве «максима» урегилирования в виде «режима тишины» едва ли кажется выполнимой.Политика - Сегодня, 14:48 807

Метки: {keywords}