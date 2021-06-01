Все отношения Киева и Республик сводятся к безумной стрельбе по Донбассу вЂ“ Пасечник

"Украинский президент Зеленский выступил с инициативой о полном разрыве отношений с Донбассом. Хочу напомнить Зеленскому, если он забыл, что де-факто никаких взаимоотношений между Киевом, Луганском и Донецком нет уже семь лет и все они сводятся лишь к безумной стрельбе по мирному населению Донбасса", - отметил Пасечник.

Фото: © РИА Новости / СтрингерВсе отношения Киева и Народных Республик сводятся к безумной стрельбе по Донбассу. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ЛИЦ.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что если конфликт на Донбассе не удастся урегулировать в нормандском формате, то будет проведен всеукраинский референдум, результатом которого может стать полный разрыв отношений Украины с ЛНР и ДНР.Он подчеркнул, что "свою позицию к "сотрудничеству" Киев показал еще семь лет назад, начав тотальный геноцид в отношении своего же народа"."Все началось с обстрелов мирных жителей и городов Луганской и Донецкой Народных Республик. Впоследствии к этому добавилась экономическая, энергетическая, водная и продуктовая блокады", - напомнил лидер ЛНР.