С понедельника ЛНР и ДНР возобновляют автобусное сообщение
С 28 июня возобновляется движение по автобусному маршруту «Снежное (АС) (ДНР) — Луганск (АС) (ЛНР)» временем отправления со Снежного в 12:50, с Луганска в 16:00 ежедневно, кроме среды.
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса самопровозглашенной ДНР.
Также специалистами Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта ДНР ведется активная работа по возобновлению международных автобусных рейсов и выдаче разрешительных документов на пассажирские перевозки республиканским перевозчикам и перевозчикам-нерезидентам с целью возобновления движения международных рейсовых автобусов с других направлений Донецкой Народной Республики, а также Луганской Народной Республики. Новости Донецка - Сегодня, 19:32 215
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса самопровозглашенной ДНР.
Также специалистами Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта ДНР ведется активная работа по возобновлению международных автобусных рейсов и выдаче разрешительных документов на пассажирские перевозки республиканским перевозчикам и перевозчикам-нерезидентам с целью возобновления движения международных рейсовых автобусов с других направлений Донецкой Народной Республики, а также Луганской Народной Республики. Новости Донецка - Сегодня, 19:32 215
Метки: {keywords}