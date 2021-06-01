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Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего

Sergey Вчера, 20:300Новости
Запрещают язык, закрывают больницы, лишают гражданства. Какие статьи Конституции нарушают сильнее всего

Фото: спикер Рады Александр Мороз и президент Леонид Кучма
Украина в понедельник отмечает юбилей своей Конституции - 25 лет. Документ приняли 28 июня 1996 года, при президенте Леониде Кучме.
С тех пор несколько раз ее меняли. Тем не менее, сегодня Конституция смотрится как слепок с какого-то другого общества. В принятом тогда Основном законе запрещается масса всего, что сегодня происходит повсеместно и открыто.
Речь о цензуре, языковой и региональной дискриминации, уже официальном отказе от бесплатной медицины и многом другом.
В День Конституции "Страна" составила список статей Основного закона, которые регулярно нарушаются властями.
Язык и меньшинства
В 10-й статье говорится, что "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".
В статье 11-й говорится, что государство содействует "развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины".
Статья 24 запрещает ограничения или привилегии по языковым признакам.
Все эти нормы нарушаются с перехлестом: принят закон о государственном языке (его еще называют законом о тотальной украинизации), который вытесняет русский из образования, сферы обслуживания и вообще из любой публичной сферы.
При этом власти понимают, что документ противоречит десятой статье. Президент Владимир Зеленский на днях рассказал, что заблокировал работу Конституционного суда, чтобы тот не отменил в том числе и этот закон.
В итоге русских школ в Украине уже не осталось, русский язык практически вытеснили из радио и телеэфира. А мовный омбудсмен Креминь недавно призвал лишать депутатских мандатов из-за русского языка.
Далее на подходе еще один законопроект - о коренных народах, по которому таковыми не признаются ни русские, ни белорусы. Следовательно, прав на свой язык образования они не получат. И по сути это значит политику насильственной ассимиляции.
Претензии есть не только у русских в Украине. Венгрия в ПАСЕ потребовала от Украины дать нацменьшинствам заниматься госуправлением на родном языке и учить детей. С Будапештом на этот счет очень давний конфликт.
Статья 53 прямо дает право нацменьшинствам на обучение на родном языке за государственный счет.
"Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества", - гласит статья.
По логике этой статьи, если родители в той или иной школе массово изъявили желание учить детей по-русски, власть обязана это требование удовлетворить.
Но в законе о среднем образовании такое право не предусмотрено - наоборот, он вводит жесткие языковые квоты для русскоязычных: не более 20% предметов на родном языке.
Идеология и цензура
Из того же смыслового ряда - 15-я статья Конституции. В ней говорится, что никакая идеология не является обязательной, а цензура запрещена.
Однако в Украине события развиваются в последние годы совсем в обратном направлении.
Цензуру осуществляют, во-первых, националисты, которые атакуют неугодных им артистов, блогеров или простых людей, высказывающих публично или в соцсетях "неправильную" позицию. Радикалам в этом помогает власть - хотя бы тем, что закрывает глаза на их действия и не привлекает к ответственности.
Второй пласт цензуры - это списки неугодных лиц, куда входят писатели, актеры, музыканты. Их ведут Минкульт и СБУ. Таких людей запрещено не только пускать в страну, но и показывать по телевидению. Это прямая цензура.
Также в Украине есть структура, которая занимается выдачей разрешений на ввоз в страну книг. Некоторым трудам отказывают в распространении по чисто идеологическим причинам.
И, наконец, с недавних пор цензуру начал осуществлять лично президент Украины. В этом году по указу Зеленского были закрыты три оппозиционных телеканала. Формальная причина - связь его владельца, нардепа Тараса Козака с "финансированием терроризма". Однако в суде этого никто не доказал.
Бесплатная медицина, жилье и зарплата
Статья 49 Конституции гарантирует, что сеть государственных и коммунальных лечебных учреждений не может быть сокращена. И помощь там должна оказываться бесплатно.
На деле же реформа экс-министра Ульяны Супрун, которую продолжают и сейчас, предусматривает фактическое закрытие ряда больниц, поскольку их финансирование урезают. В 2020 году начался второй этап этой реформы, когда начали закрывать психлечебницы и туберкулезные диспансеры.
В целом, по данным Госстата, за пять лет количество больниц сократилось на треть.
Также в 2017 году Супрун предложила на третьем этапе реформы ввести плату за ряд государственных услуг в больницах - в частности, операций. Цены были заложены космические - по сто и больше тысяч за операцию. После скандала, прайс из закона о медреформе вычеркнули.
Весной 2021 года к этому вопросу предложил вернуться глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий. Он заявил, что разрабатываются разные варианты финансового участия пациента: в виде доплаты части стоимости за медуслуги или же за повышенный комфорт.
Сторонники введения этого механизма говорят, что в больницах и так идут огромные теневые поборы с пациентов, и лучше, чтобы эти средства платились легально. Видимо, опции существенно поднять зарплаты медикам и потом вынудить их прекратить поборы с помощью правоохранительной системы - власти даже не рассматривают. И готовят решения, которые прямо нарушают Конституцию.
К слову, о медицине косвенно говорит еще и 22 статья. Там написано, что при утверждении новых законов не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Однако медицинская реформа урезает такие права. Как, собственно, и пенсионная реформа. Да и языковая.
Статья 43 гарантирует право на своевременную выплату заработной платы.
Но по факту это право не соблюдается. Перед шахтерами государственных шахт возникают многомесячные задолженности. Которые ликвидируются небольшими дозами. К ответственности за это никого не привлекают.
Что же до зарплат в частном секторе, то их держат в основном в тени, на что государство закрывает глаза. Таким образом владельцы бизнеса никакой ответственности за невыплату или задержку зарплаты "в конверте" не несут.
В статье 47 говорится о праве на жилье. Есть там и такие строки "гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и органами местного самоуправления бесплатно или за доступную для них плату".
О массовой раздаче квартир инвалидам, сиротам, многодетным семьям почти ничего не слышно.
Гражданство и равенство в правах
Статья 25 гласит: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство". Однако Петр Порошенко лишил гражданства народного депутата Андрея Артеменко, депутата Одесского горсовета Александра Боровика и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Целый пласт статей запрещает любые виды дискриминации и поражения в правах.
Статья 21 говорит, что "все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах".
Решениями СНБО без суда и следствия происходит поражение в правах десятков украинских граждан. Без публичного предъявления каких-либо доказательств их вины и без соответствующих решений судов.
Статья 24 устанавливает, что:
"Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам".
О языковой дискриминации мы уже говорили. Но есть и региональная, при которой пенсии тем же переселенцам выплачиваются по более усложненной процедуре, чем остальным гражданам.
Да и новые законопроекты "слуг народа" и правительства относительно будущего Донбасса прямо сужают права для жителей ДНР и ЛНР, если они вернутся в состав Украины. Например, таков законопроект о "коллаборантах".
Также граждан Украины, у которых найдут российский паспорт, Кабмин предложил интернировать - то есть поступать с ними, как с военнопленными и без всякого суда изолировать.
Это избирательное поражение в правах, что прямо запрещено Конституцией.
50-я статья Конституции гласит, что каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда.
Однако пока не слышно о компенсациях из-за загрязнений окружающей среды.
Статья 56 говорит, что каждый имеет право на возмещение за счет государства материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием представителей государства.
Однако, например, пенсионерам Донбасса задолжали 11 млрд гривен. И никто никакого ущерба им не возмещает.
Оксана Малахова, Максим Минин, Страна.UA

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