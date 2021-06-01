Сокращение подачи воды в Луганской области 29 июня (хотя казалось бы уже куда)



«Лугансквода» 29 июня сократит объемы подачи воды в ряд населенных пунктов Республики из-за ремонта на магистральных водоводах. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР, в ведении которого находится предприятие.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральных водоводах диаметром 900 мм и 1000 мм «Славяносербская насосная станция четвертого подъема — Петровская насосная станция пятого подъема» и магистральном водоводе диаметром 1000 мм «Родаковская насосная станция второго подъема — насосная станция «Славяносербск» третьего подъема» с 6:00 29 июня будет прекращена подача воды по данным водоводам до окончания ремонтных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что остановка работы водоводов «вызовет временное сокращение объемов подачи воды в некоторые населенные пункты Республики».

«В Алчевске и Перевальском районе недопоставка воды составит 40%. В Петровском, Красном Луче и Антраците потребители получат 50% от планового объема. Водоснабжение жителей Славяносербска будет сокращено на 80%. А в поселках Лозовский и Лотиково на время проведения ремонтных работ подача воды будет прекращена полностью», — уточнили в Министерстве.

Водоснабжение населенных пунктов в полном объеме будет восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ, ориентировочное время вхождения в рабочий режим — 21:00 30 июня. Удобный город - Сегодня, 20:25 159 «Лугансквода» продолжает летние мероприятия. Кто останется без воды в этот вторник. Ремонтные мероприятия планируются практически на двое суток, потому жителям населённых пунктов желательно запастись необходимым количеством воды.«Лугансквода» 29 июня сократит объемы подачи воды в ряд населенных пунктов Республики из-за ремонта на магистральных водоводах. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР, в ведении которого находится предприятие.«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральных водоводах диаметром 900 мм и 1000 мм «Славяносербская насосная станция четвертого подъема — Петровская насосная станция пятого подъема» и магистральном водоводе диаметром 1000 мм «Родаковская насосная станция второго подъема — насосная станция «Славяносербск» третьего подъема» с 6:00 29 июня будет прекращена подача воды по данным водоводам до окончания ремонтных работ», — говорится в сообщении.В ведомстве предупредили, что остановка работы водоводов «вызовет временное сокращение объемов подачи воды в некоторые населенные пункты Республики».«В Алчевске и Перевальском районе недопоставка воды составит 40%. В Петровском, Красном Луче и Антраците потребители получат 50% от планового объема. Водоснабжение жителей Славяносербска будет сокращено на 80%. А в поселках Лозовский и Лотиково на время проведения ремонтных работ подача воды будет прекращена полностью», — уточнили в Министерстве.Водоснабжение населенных пунктов в полном объеме будет восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ, ориентировочное время вхождения в рабочий режим — 21:00 30 июня. Удобный город - Сегодня, 20:25 159

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