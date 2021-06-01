Сегодня вечером штормовое предупреждение: в Луганске и области сильные дожди



«К концу дня 28 июня местами по территории области дождь достигнет критериев сильного», — предупреждают синоптики.

Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более — это критерий очень сильных осадков, которые относятся к стихийным гидрометеорологическим явлениям. Погода в Луганске - Сегодня, 20:18 113 Метеорологи объявили штормовое предупреждение в связи с сильными осадками вечером 28 июня. Об этом сообщает в Луланский центр гидрометеорологии.«К концу дня 28 июня местами по территории области дождь достигнет критериев сильного», — предупреждают синоптики.Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более — это критерий очень сильных осадков, которые относятся к стихийным гидрометеорологическим явлениям. Погода в Луганске - Сегодня, 20:18 113

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