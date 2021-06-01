Днём 29 июня на Луганщине до 29 градусов тепла и кратковременный дождь



Температура воздуха 29 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь.

«С 21:00 28 июня до 21:00 29 июня на территории Луганской области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики Луганского гидрометеоцентра.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов выше нуля ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла ночью и от 25 до 27 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдут грозовые дожди. Погода в Луганске - Сегодня, 21:21 108 Сегодня вечером синоптики объявили по области штормовое предупреждение, в связи с сильными осадками. Постепенно казахский циклон Зое покидает луганские равнины.Температура воздуха 29 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь.«С 21:00 28 июня до 21:00 29 июня на территории Луганской области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики Луганского гидрометеоцентра.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 27-29 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов выше нуля ночью и 26-28 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла ночью и от 25 до 27 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдут грозовые дожди. Погода в Луганске - Сегодня, 21:21 108

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