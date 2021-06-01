Днём 29 июня на Луганщине до 29 градусов тепла и кратковременный дождь
Сегодня вечером синоптики объявили по области штормовое предупреждение, в связи с сильными осадками. Постепенно казахский циклон Зое покидает луганские равнины.
Температура воздуха 29 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь.
«С 21:00 28 июня до 21:00 29 июня на территории Луганской области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики Луганского гидрометеоцентра.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 27-29 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов выше нуля ночью и 26-28 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла ночью и от 25 до 27 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдут грозовые дожди. Погода в Луганске - Сегодня, 21:21 108
Температура воздуха 29 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь.
«С 21:00 28 июня до 21:00 29 июня на территории Луганской области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики Луганского гидрометеоцентра.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 27-29 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов выше нуля ночью и 26-28 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла ночью и от 25 до 27 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдут грозовые дожди. Погода в Луганске - Сегодня, 21:21 108
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