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Завтра жители одного из районов Луганска останутся без света

verter Вчера, 22:000Новости
Завтра жители одного из районов Луганска останутся без света
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 29 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Без электричества временно останутся:
улица 2-я Беломорская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а;
улица Якуба Колоса, 2, 4, 17, 19;
переулок Якуба Колоса, 1, 3, 5, 7, 9;
улица Урожайная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30а, 31, 33, 35, 37, 37б;
улица Минская, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58;
улица Керченская, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 136а;
улица Зеленая, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 69;
улица Радиусная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
переулок Радиусный, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11б, 12, 14, 16, 18, 20;
улица КИМа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
площадь Обороны, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
улица Уральская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
улица Керченская, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 20:51 329

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