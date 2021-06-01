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Точное количество переселенцев до сих пор неизвестно. Давайте их сортировать

verter Вчера, 22:000Новости
Точное количество переселенцев до сих пор неизвестно. Давайте их сортировать
Эксперты и переселенцы говорят о необходимости поделить ВПЛ на группы.
Об этом в материале «Восточного варианта» рассказали аналитики.
«На сайте Министерства социальной политики с легкостью можно найти обновляемую информацию о том, сколько официально зарегистрированных вынужденных переселенцев сейчас проживает в стране. По состоянию на июнь эта цифра составляет 1 469 676 вынужденно перемещенных лиц. Однако, как это часто бывает, официальная информация отличается от реальной».
Дело в том, что справки вынужденных переселенцев получили также люди, которые продолжают проживать на неподконтрольной Украине территории. С помощью таких справок эти люди получают социальные услуги в Украине.
«Произошла достаточно плохая вещь с переселенцами — их обобщили. То есть справка о внутренне перемещенном лице выдается всем людям, которые пришли и зарегистрировались. Говоря о проблемах переселенцев, их нужно разделять на группы. Есть те, кто уже приобрел жилье на подконтрольной Украине территории, те, кто арендуют жилье, и те, кто проживают на неподконтрольной территории «, — говорит переселенка Елена Степная, которая сейчас живет в Черкасской области.
По словам госпожи Елены, такое обобщение мешает решать насущные проблемы переселенцев, поскольку государство даже не знает, с каким количеством людей должно работать на подконтрольной территории, а какое количество людей пользуются услугами с неподконтрольной территории.
С этим мнением соглашается аналитик центра «Фабрика мысли» Донбасс «Юлия Каплан:
«Мы доподлинно не знаем демографический состав переселенцев: дети, молодежь, пенсионеры. Соответственно целенаправленную государственную политику реализовывать в таких условиях достаточно сложно. Когда мы узнаем, сколько их, какова их основная потребность, то тогда можно говорить о какой-то национальной программе».
По словам экспертки, распределение вынужденных переселенцев на группы, а также отделение тех, кто проживает на оккупированной территории, нужно не для того, чтобы лишить кого-то права пользоваться определенными услугами. А для того, чтобы государство могло целенаправленно помогать людям. Новости Украины - Сегодня, 19:16 431

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