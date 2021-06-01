У клиентов «Приватбанка» начали пропадать средства со счетов
В субботу, 26 июня, у некоторых клиентов «Приватбанка» повторно списались средства по некоторым картам, а также некорректно отображался доступный остаток на счете. В банке заявили, что работают над решением проблемы. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-секретаря финучреждения Олега Серга.
«Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток», — написал Серга в своём Facebook.
В связи с этим, по словам Серги, банк приносит извинения клиентам за предоставленные неудобства.
Экономика - Сегодня, 11:31 834
«Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток», — написал Серга в своём Facebook.
В связи с этим, по словам Серги, банк приносит извинения клиентам за предоставленные неудобства.
Экономика - Сегодня, 11:31 834
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