Прибыльный патриотизм

Украина готовится с большим размахом отметить очередную годовщину обретения независимости, которая наступит 24 августа. Еще бы, все-таки прошло 30 лет с той поры, как Украина стала независима от России, от своего народа и от здравого смысла. Несомненно, данная независимость является весьма условной, но настоящие патриоты, уже готовые впасть в праздничное безумие, на подобные мелочи попросту не обращают внимания. Мова, вышиванка, Бандера – у патриотично настроенных украинцев есть повод для гордости, есть повод для радости.Для того, чтобы не омрачать столь знаковый праздник всевозможными мелочами, правительство Украины приняло знаковое решение – Верховная Рада утвердила, а Зеленский подписал законопроект № 5309, которым внесены изменения в ряд законов Украины. Основные изменения касаются госзакупок. Если в двух словах – украинские законотворцы освободили от какой-либо конкуренции закупки на сумму около ста миллиардов гривен. Исключение из тендерных правил сделано, в том числе, и для закупок к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Эти закупки можно будет проводить до 24 августа согласно перечню товаров, работ и услуг, утвержденным Кабмином.Речь идет о всевозможных «патриотических» мероприятиях, концертах, салютах, выставках и прочей лабуде, которой правительство Украины решила поздравить «независимых украинцев». Однако среди «мероприятий патриотического толка» есть и несколько интересных с денежной точки зрения проектов. Это, к примеру, модернизация и строительство шести аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье. Еще один крупный проект – железная дорога европейского образца из Киева до Львова. Каким образом они относятся к празднованию Дня независимости – ответить довольно сложно, как и сложно представить, что в этой стране есть организации, которые успеют отремонтировать столь масштабные объекты за несколько месяцев. Но главное не это. Главное – это то, что под шумок можно заключить контракты с «правильными» организациями, сделав это в обход конкурсных процедур.Ничего не меняется. Патриотизм всегда был для руководства Украины весьма прибыльным инструментом, с помощью которого оболванивали и продолжают оболванивать миллионы и миллионы доверчивых граждан. И пока все думают, что правительство просто решило упростить процедуру подготовки к «общенациональному празднику», кто-то весьма успешно распиливает государственный бюджет. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, министерство финансов Украины уже оценило стоимость мероприятий к 30-летию независимости в сумму более 5,4 млрд гривен. Однако на само празднование будет направлено лишь 100 миллионов, в то время как оставшиеся 5,3 млрд гривен пойдут на реализацию «сопутствующих инфраструктурных проектов». Очень прибыльный патриотизм…Однако, наверное, стоит отметить, что указанный законопроект, который принят в целях «подготовки празднования 30-летней годовщины», содержит еще некоторую информацию, о которой будет весьма полезно знать простым украинцам. Ключевой момент нового закона – изменения в законе о госзакупках, согласно которым никакие конкурсные процедуры не нужно будет применять при строительстве Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева оценивается в 85 млрд гривен. Это огромная сумма – порядка $3 млрд, почти 10% всех средств публичных закупок за год в Украине. Все эти деньги будут потрачены в обход прозрачных конкурсных процедур, которые призваны минимизировать коррупцию и обеспечить добросовестную конкуренцию.Удивительно, что данный законопроект не вызвал бурной реакции со стороны «западных партнеров», которые весьма болезненно реагируют на любые нормативные акты, содержащие хотя бы косвенный намек на возможность реализации коррупционных схем. Скорее всего, подобное невнимание к происходящему на Украине масштабному распилу бюджета вызвано, прежде всего, тем, что подряд на строительство кольцевой дороги вокруг Киева уже был обещан американцам.Даже посольство США недавно поздравило американскую корпорацию Bechtel Corporation и Укравтодор в связи с подписанием соответствующего меморандума. В общем, распил бюджета Украины санкционирован на самом «высшем уровне», узаконен Верховной Радой и правительством, а, следовательно, Зеленский может спасть спокойно – ворон ворону глаз не выклюет.Подобные события, происходящие на территории современной Украины, никого особо не удивляют. Страна идет под откос, и каждый, у кого для этого есть возможность, пытается урвать себе кусок пожирнее. Это понятно. А куда смотрит простой народ, у которого из-под носа подобными несложными манипуляциями уводят поистине грандиозные суммы? Украинцы, вы все еще верите в то, что эти люди действительно строят для вас счастливое европейское будущее? Очнитесь, они строят будущее для себя и для своих близких, а вас просто держат за болванов. Примите этот факт как данность и уже начните наконец-то хоть что-то менять.Алексей Зотье