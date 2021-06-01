Курс валют в Луганске на 29 июня
Государственный банк самопровозглашенной Луганской Народной Республики информирует о том, что с 29 июня 2021 года на территории неподконтрольной Украинскому правительству территории Луганской области действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,1777 рубля
1 ЕВРО 86,1657 рубля
10 украинских гривен 26,4097 рубля.
Вчера, 28 июня, курс валют соответствовал следующим соотношениям:
1 доллар США 72,1694 рубля
1 ЕВРО 86,1919 рубля
10 украинских гривен 26,3253 рубля
Экономика - Сегодня, 04:28 153
1 доллар США 72,1777 рубля
1 ЕВРО 86,1657 рубля
10 украинских гривен 26,4097 рубля.
Вчера, 28 июня, курс валют соответствовал следующим соотношениям:
1 доллар США 72,1694 рубля
1 ЕВРО 86,1919 рубля
10 украинских гривен 26,3253 рубля
Экономика - Сегодня, 04:28 153
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