Завершить экономическую интеграцию РФ и Белоруссии к 1 января 2022-го года

На связи посол Белоруссии в России.Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко после состоявшейся сегодня в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков."Мы (Беларусь и Россия. - Прим. БЕЛТА) сейчас находимся в принципиально новой стадии, - сказал Владимир Семашко. - Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее.Дипломат напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами., - подчеркнул посол. -Владимир Семашко констатировал: Беларусь хоть и небольшая страна, но она является значимым экономическим партнером России, занимает четвертое место среди ее всех торговых партнеров. Он сообщил, чтоhttps://www.belta.by/economics... - цинкОчевидно, что санкции со стороны ЕС фактически вынуждают Белоруссию интенсивнее договариваться с Россией, чтобы скомпенсировать потери от санкций переориентацией на российский рынок, что требует большей сговорчивости на переговорах по интеграционным картам. По итогам всего этого белорусская экономика сможет избежать болевого шока из-за санкций и переориентации товарных потоков, а РФ увеличит свое экономическое влияние на Белоруссию. Батька конечно и дальше был бы готов петлять и играть в многовекторность, но в изменившихся реалиях возможностей для этого у него осталось не слишком много. Западный вектор отрезали, а Китай далековато. Поэтому выбор не столь велик, как скажем в 2019-м году до провальной попытки гос.переворота и эпидемии коронавируса. Ну а так, полезные идиоты из ЕС дают серьезный буст для продвижения экономической интеграции РФ и Белоруссии.Борис Рожин