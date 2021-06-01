Генерал Липовой объяснил, чем для Британии обернется новая провокация в Черном море



"Это самое обычное, абсолютно неприкрытое хамство, и мировое сообщество должно отреагировать на него, призвав Британию к порядку", — сказал генерал.



Британия напрасно считает, что может безнаказанно нарушать границы России, после чего угрожать ей войной, заявил генерал-майор Сергей Липовой.Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России»На прошлой неделе эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании вторгся в территориальные воды РФ. Корабль сменил курс лишь после того, как российские военные открыли предупредительный огонь. Позже в британской прессе стали утверждать, что эсминец вполне мог потопить половину Черноморского флота России и сбить два десятка самолетов.Подобные выпады могут вызывать только смех, сказал глава президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ Сергей Липовой в интервью Федеральному агентству новостей. Он жестко осадил Британию за столь хамское поведение.По его словам, угрозы британских журналистов скрывают под собой ощущение безнаказанности, к которому привыкли на Западе, когда речь заходит о давлении на Россию. В то же время Липовой предупредил, что Россия будет расценивать новое вторжение Военно-морских сил Британии как нападение со всеми вытекающими последствиями.Мария Верескова