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Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове

Sergey Сегодня, 17:300Новости
Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове
Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl.

Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости».
В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование.
Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.

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