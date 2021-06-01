Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове

Житель Польши избил отдыхавшего на пляже уроженца Украины за разговор на родном языке, сообщил портал epoznan.pl.Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке, передает РИА «Новости».В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям. Напавший помещен под стражу, ведется расследование.Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.