Страдающим от хреновой жизни в России - про духоподъёмную-европейскую
Уважаемые граждане РФ, как только вам покажется, что вы живёте хуже некуда, что Родина вас не любит, что вас обманывают и не дают дышать власти, открывайте этот пост и читайте про благословенный, офигенный, восхитительный, изумительный Евросоюз и его многочленов, ярким и выразительным представителем которых является Латвия, о свежих перемогах которой я сейчас и поведаю.
Европравительница Урсула фон дер Ляйен привезла в Латвию чек на 1.8 млрд евро. Это типа послековидная европомощь Латвии направленная на восстановление и устойчивость в шести областях: климатическая политика, цифровая трансформация, уменьшение неравенства, трансформация экономики и реформа производительности, здравоохранение и укрепление верховенства закона.
Запомнили? И не надо. Потому что в это фуфло не верят ни те, кто платил, ни те, кто получал. На самом деле - это очередной транш на поддержку и развитие русофобии, как единственного экспортного латышского товара, пока ещё пользующегося спросом на международном рынке.
Ну а со стороны выглядит вполне благостно и духоподъёмно - это вам любая еврокомиссарка скажет:
"План Латвии по использованию средств механизма восстановления и устойчивости ЕС разработан качественно и сбалансированно, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге. По ее мнению, европейский инструмент оздоровления Next Generation EU – эффективный ответ на беспрецедентный кризис: “Это инструмент не только для оздоровления и восстановления, но и для преобразования экономики и всего общества Евросоюза”.
Два ярда зелени европомощи! Представляете, какие это деньжищи для оставшегося миллиона жителей?... Хотя нет, для миллиона они точно не предусмотрены. И даже для 100 000 гос.чиновников. Это всё, как и прежние донаты и фонды, будет "по-честному" поделено между двумя-тремя тысячами особо приближенных к кормушке, как уже происходило последнее время с другими, не менее многочисленными фондами, взносами и кредитами.
На сегодняшний день объем государственной помощи, выплаченной для уменьшения последствий "Covid-19", превысил 900 миллионов евро, сообщило агентству ЛЕТА Министерство финансов. Согласитесь на страничку с населением чуть более миллиона - очень даже немало. Проблема в том, что этих денег никто не видел. Я живу в самой восточной части Латвии - в Латгалии, так вот тут мои соседи, знакомые а также знакомые знакомых не только не слышали ни о какой ковидной помощи, но даже ни разу не видели в глаза тех, кто её получал.
Ларчик открывается просто. Местная налоговая честно проговаривается, что пособия представлены девяти тысячам предприятий (из ста двадцати тысяч реально действующих) и 76 тысячам работникам (из четырёхсот тысяч существующих). То есть делили строго между своими - приближенными. Таким образом кучеряво живёт в ЕС около семи процентов титульной нации. Остальным приготовлен совершенно другой пердимонокль.
Уже год назад все местные СМИ обсуждали красоту и образность фигуры из трех пальцев, что демонстрировали государственные органы Латвии собственному титульному населению. Бурю негодования в Сети вызвало интервью представителя службы госдоходов (латышские налоговики), которая, разъясняя механизм предоставления пособия, брякнула: "Допустим, у человека была зарплата 3000 евро". Пример был очень неудачный, но показательный. Просто в СГД действительно не знают, сколько получает среднестатистический латыш и почему в отсутствии хлеба не питается эклерами.
Спустя год всё стало ещё смешнее!
Латышское государство обложит налогами УБЫТКИ 242 тысяч человек. Почти треть работающих в Латвии с 1 июля поставят на налоговый "счетчик" покруче, чем когда-то делала мафия. Та взыскивала с прибыли, а латвийские власти в лице Минфина и Службы госдохов (СГД) нацеливаются обложить налогами и тех, у кого убытки. Это как раз те, кому не достался тот самый заветный миллиард уже розданных баксов европомощи и гарантированно не достанутся привезенные доброй Урсулой еще два. Вот они-то и будут терпилами, призванными обеспечить СЧАСТЬЕ семи процентам, или хотя бы не путаться под ногами.
Люди останутся на улице без работы: бизнес бьет тревогу из-за налоговой реформы с 1 июля. - криком кричит своей латышской власти председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Ему вторит попадающая под каток творческая интеллигенция - эти заплатят налог с 1500 евро доходов в квартал, независимо от того, получают они его или нет.
Позвонила в Службу госдоходов (СГД/VID). Начала во время разговора рыдать, - рассказала в соцсетях сценарист, режиссер и публицист Алисе Зариня. После получасового ожидания ей пространно ответили, что возможно она и есть "та самая, на которую распространяются новые изменения." Я бы в этом месте предложил налоговикам включать демонический хохот. Тогда творческие латышские личности прочувствуют текущий политический момент глубже и шире.
Что бы жизнь медом не казалась, власти Латвии обкладывают налогом любые почтовые отправления и поступления. Учуяли, что многие гастарбайтеры помогают местным родственникам, присылая им вещи и продукты из-за границы, вот и повелели - 21% сверху от суммы, в которую они сами оценят содержимое. Всё по-честному. Мало не покажется никому.
Ещё раньше власти обложили подоходным налогом присылаемые в Латвию денежные переводы, а когда эти гадкие гастарбайтеры попытались таскать через границу наличку - постановила тупо её отбирать прямо при выходе из аэропорта. Ибо нефиг!
Естественно, что народ реагирует на эти инициативы родной власти жизнерадостно и весело:
Актриса популярного телесериала UgunsgrД“ks (тут еще сериалы снимают?) Иева Александрова-Эклоне заявила:
"Я люблю Латвию, но все чаще в этой стране чувствую себя дурой. Мне приходит в голову мысль: если я не нужна своей стране, может быть, уехать?" - сказала актриса.
По ее словам, многие из ее друзей и знакомых уехали из Латвии и хорошо устроились на новом месте – будь то Европа, США или другая часть планеты.
Молодой и никому не известной актрисе вторит звезда Латвии (времен СССР) - Раймонд Паулс:
"Все уехали. Такая тенденция у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, они в семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах. Теперь они "их" люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но PЕ«t, vД“jiЕ†i! ("Вей, ветерок!") они не поют. Там — другая музыка."
Подтверждаю на личном опыте. Свалившие больше десяти лет назад соседи разговаривают со своими детьми по-английски и те, естественно, по-латышски - ни бе, ни ме. Но латышей это начуть не напрягает. Главное - чтобы русские в Латвии не говорили по-русски. Почему-то именно это они, живущие за тысячи километров от Латвии, считают своим счастьем. При это сами не собираются возвращаться категорически. Никто!
"Упаси господь возвращаться в Латвию": пишет латышка-репатриантка Бригита из Австралии, шокированная местными правилами. "Если бы знала то, что знаю сегодня, ни за что не переехала бы!" Женщина признает: за последние пять лет, что она живет в Латвии, ей пришлось пережить слишком много унизительных ситуаций. К тому же, государство удерживает налог с пенсии, заработанной ею в Австралии.
"Надо сказать, что когда друзья из Австралии звонят и говорят — знаешь, я тоже надумала переехать в Ригу, я отвечаю: "Упаси господь! Не езди: сама рада не будешь и скоро захочешь обратно", - рекламирует свою историческую родинку Бригита.
Сказав, что думают простые люди о государстве, будет логично рассказать, что думает государство о них и о себе, любимом.
Латышский журналист Latvijas AvД«ze Эгилс Лицитис взял интервью у ветерана латвийской политики, депутата Верховного совета Латвийской республики и нескольких созывов Сейма, заслуженного русофоба Яниса Лагздиньша.
По их обоюдному мнению, часть вины в таком положении дел лежит на самих избирателях. Ведь новых, инициативных и работоспособных людей с принципами не затащишь в политику. Они считают, что политика для них будет клеймом на всю жизнь.
Вы чувствуете? Латыши начали считать, что принадлежность к латышской власти в будущем может очень сильно "аукнуться". Не является ли это ощущение приближением нового Нюрнберга?
Но жители этой страны, оказывается, виноваты не только в том, что у власти многие годы остаются те же самые персонажи. И не только в том, что по темпам вакцинации страна плетется в хвосте ЕС. Но и в том, что Латвия отстает от соседних Литвы и Эстонии по экономическим показателям.
Депутат Лагздыньш жжёт напалмом и срывает покров с подмандатного населения: “Латыш не хочет заниматься бизнесом. Латыш хочет петь, танцевать на праздниках, хочет хоккея и ругать правительство. Для латышей те, кто занимается бизнесом - жулики. Плохие. Не все так думают, но такая левая коммунистическая философия существует. Латышам надо быть предприимчивее, инициативнее, отвестственнее".
Но совсем клинануло на почве мелеющего еврокорыта наиболее ярую русофобку всей латышской элитной тусовки - Элиту Вейдемане:
"Быть может, - мечтает она, когда-нибудь наша светлая наивность вознесет нас в Рай, и это будет даром Божьим за выстраданное. Но может выйти и по-другому. Может оказаться, что рая совсем и нет. И нам придется себя и свое государство выкупить в тяжелой борьбе против возрождающегося марксизма, который никуда не исчез, а просто скрывался под личиной либерализма. Оккупация под названием "либералмарксизм" может быть еще страшнее предыдущей и сотрудничество с нею убийственно. Защитим себя и государство", - зовет журналистка на баррикады.
Ну и конечно же, вся эта циничная болтовня латышской элиты про народ-не-тот и либерало-марскизм изящно покрывается перлами гражданина Германии и, по совместительству - президента Латвии - господина Левитса: "Правительство действует, спотыкаясь и падая, но спотыкаясь и падая в правильном направлении!"
Предлагаю на этом обзор евродостижений закончить. Материал для сравнения российской и европейской реальности имеется. Выводы можете сделать сами. Доклад закончил.
Сергей Василье
Европравительница Урсула фон дер Ляйен привезла в Латвию чек на 1.8 млрд евро. Это типа послековидная европомощь Латвии направленная на восстановление и устойчивость в шести областях: климатическая политика, цифровая трансформация, уменьшение неравенства, трансформация экономики и реформа производительности, здравоохранение и укрепление верховенства закона.
Запомнили? И не надо. Потому что в это фуфло не верят ни те, кто платил, ни те, кто получал. На самом деле - это очередной транш на поддержку и развитие русофобии, как единственного экспортного латышского товара, пока ещё пользующегося спросом на международном рынке.
Ну а со стороны выглядит вполне благостно и духоподъёмно - это вам любая еврокомиссарка скажет:
"План Латвии по использованию средств механизма восстановления и устойчивости ЕС разработан качественно и сбалансированно, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге. По ее мнению, европейский инструмент оздоровления Next Generation EU – эффективный ответ на беспрецедентный кризис: “Это инструмент не только для оздоровления и восстановления, но и для преобразования экономики и всего общества Евросоюза”.
Два ярда зелени европомощи! Представляете, какие это деньжищи для оставшегося миллиона жителей?... Хотя нет, для миллиона они точно не предусмотрены. И даже для 100 000 гос.чиновников. Это всё, как и прежние донаты и фонды, будет "по-честному" поделено между двумя-тремя тысячами особо приближенных к кормушке, как уже происходило последнее время с другими, не менее многочисленными фондами, взносами и кредитами.
На сегодняшний день объем государственной помощи, выплаченной для уменьшения последствий "Covid-19", превысил 900 миллионов евро, сообщило агентству ЛЕТА Министерство финансов. Согласитесь на страничку с населением чуть более миллиона - очень даже немало. Проблема в том, что этих денег никто не видел. Я живу в самой восточной части Латвии - в Латгалии, так вот тут мои соседи, знакомые а также знакомые знакомых не только не слышали ни о какой ковидной помощи, но даже ни разу не видели в глаза тех, кто её получал.
Ларчик открывается просто. Местная налоговая честно проговаривается, что пособия представлены девяти тысячам предприятий (из ста двадцати тысяч реально действующих) и 76 тысячам работникам (из четырёхсот тысяч существующих). То есть делили строго между своими - приближенными. Таким образом кучеряво живёт в ЕС около семи процентов титульной нации. Остальным приготовлен совершенно другой пердимонокль.
Уже год назад все местные СМИ обсуждали красоту и образность фигуры из трех пальцев, что демонстрировали государственные органы Латвии собственному титульному населению. Бурю негодования в Сети вызвало интервью представителя службы госдоходов (латышские налоговики), которая, разъясняя механизм предоставления пособия, брякнула: "Допустим, у человека была зарплата 3000 евро". Пример был очень неудачный, но показательный. Просто в СГД действительно не знают, сколько получает среднестатистический латыш и почему в отсутствии хлеба не питается эклерами.
Спустя год всё стало ещё смешнее!
Латышское государство обложит налогами УБЫТКИ 242 тысяч человек. Почти треть работающих в Латвии с 1 июля поставят на налоговый "счетчик" покруче, чем когда-то делала мафия. Та взыскивала с прибыли, а латвийские власти в лице Минфина и Службы госдохов (СГД) нацеливаются обложить налогами и тех, у кого убытки. Это как раз те, кому не достался тот самый заветный миллиард уже розданных баксов европомощи и гарантированно не достанутся привезенные доброй Урсулой еще два. Вот они-то и будут терпилами, призванными обеспечить СЧАСТЬЕ семи процентам, или хотя бы не путаться под ногами.
Люди останутся на улице без работы: бизнес бьет тревогу из-за налоговой реформы с 1 июля. - криком кричит своей латышской власти председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Ему вторит попадающая под каток творческая интеллигенция - эти заплатят налог с 1500 евро доходов в квартал, независимо от того, получают они его или нет.
Позвонила в Службу госдоходов (СГД/VID). Начала во время разговора рыдать, - рассказала в соцсетях сценарист, режиссер и публицист Алисе Зариня. После получасового ожидания ей пространно ответили, что возможно она и есть "та самая, на которую распространяются новые изменения." Я бы в этом месте предложил налоговикам включать демонический хохот. Тогда творческие латышские личности прочувствуют текущий политический момент глубже и шире.
Что бы жизнь медом не казалась, власти Латвии обкладывают налогом любые почтовые отправления и поступления. Учуяли, что многие гастарбайтеры помогают местным родственникам, присылая им вещи и продукты из-за границы, вот и повелели - 21% сверху от суммы, в которую они сами оценят содержимое. Всё по-честному. Мало не покажется никому.
Ещё раньше власти обложили подоходным налогом присылаемые в Латвию денежные переводы, а когда эти гадкие гастарбайтеры попытались таскать через границу наличку - постановила тупо её отбирать прямо при выходе из аэропорта. Ибо нефиг!
Естественно, что народ реагирует на эти инициативы родной власти жизнерадостно и весело:
Актриса популярного телесериала UgunsgrД“ks (тут еще сериалы снимают?) Иева Александрова-Эклоне заявила:
"Я люблю Латвию, но все чаще в этой стране чувствую себя дурой. Мне приходит в голову мысль: если я не нужна своей стране, может быть, уехать?" - сказала актриса.
По ее словам, многие из ее друзей и знакомых уехали из Латвии и хорошо устроились на новом месте – будь то Европа, США или другая часть планеты.
Молодой и никому не известной актрисе вторит звезда Латвии (времен СССР) - Раймонд Паулс:
"Все уехали. Такая тенденция у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, они в семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах. Теперь они "их" люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но PЕ«t, vД“jiЕ†i! ("Вей, ветерок!") они не поют. Там — другая музыка."
Подтверждаю на личном опыте. Свалившие больше десяти лет назад соседи разговаривают со своими детьми по-английски и те, естественно, по-латышски - ни бе, ни ме. Но латышей это начуть не напрягает. Главное - чтобы русские в Латвии не говорили по-русски. Почему-то именно это они, живущие за тысячи километров от Латвии, считают своим счастьем. При это сами не собираются возвращаться категорически. Никто!
"Упаси господь возвращаться в Латвию": пишет латышка-репатриантка Бригита из Австралии, шокированная местными правилами. "Если бы знала то, что знаю сегодня, ни за что не переехала бы!" Женщина признает: за последние пять лет, что она живет в Латвии, ей пришлось пережить слишком много унизительных ситуаций. К тому же, государство удерживает налог с пенсии, заработанной ею в Австралии.
"Надо сказать, что когда друзья из Австралии звонят и говорят — знаешь, я тоже надумала переехать в Ригу, я отвечаю: "Упаси господь! Не езди: сама рада не будешь и скоро захочешь обратно", - рекламирует свою историческую родинку Бригита.
Сказав, что думают простые люди о государстве, будет логично рассказать, что думает государство о них и о себе, любимом.
Латышский журналист Latvijas AvД«ze Эгилс Лицитис взял интервью у ветерана латвийской политики, депутата Верховного совета Латвийской республики и нескольких созывов Сейма, заслуженного русофоба Яниса Лагздиньша.
По их обоюдному мнению, часть вины в таком положении дел лежит на самих избирателях. Ведь новых, инициативных и работоспособных людей с принципами не затащишь в политику. Они считают, что политика для них будет клеймом на всю жизнь.
Вы чувствуете? Латыши начали считать, что принадлежность к латышской власти в будущем может очень сильно "аукнуться". Не является ли это ощущение приближением нового Нюрнберга?
Но жители этой страны, оказывается, виноваты не только в том, что у власти многие годы остаются те же самые персонажи. И не только в том, что по темпам вакцинации страна плетется в хвосте ЕС. Но и в том, что Латвия отстает от соседних Литвы и Эстонии по экономическим показателям.
Депутат Лагздыньш жжёт напалмом и срывает покров с подмандатного населения: “Латыш не хочет заниматься бизнесом. Латыш хочет петь, танцевать на праздниках, хочет хоккея и ругать правительство. Для латышей те, кто занимается бизнесом - жулики. Плохие. Не все так думают, но такая левая коммунистическая философия существует. Латышам надо быть предприимчивее, инициативнее, отвестственнее".
Но совсем клинануло на почве мелеющего еврокорыта наиболее ярую русофобку всей латышской элитной тусовки - Элиту Вейдемане:
"Быть может, - мечтает она, когда-нибудь наша светлая наивность вознесет нас в Рай, и это будет даром Божьим за выстраданное. Но может выйти и по-другому. Может оказаться, что рая совсем и нет. И нам придется себя и свое государство выкупить в тяжелой борьбе против возрождающегося марксизма, который никуда не исчез, а просто скрывался под личиной либерализма. Оккупация под названием "либералмарксизм" может быть еще страшнее предыдущей и сотрудничество с нею убийственно. Защитим себя и государство", - зовет журналистка на баррикады.
Ну и конечно же, вся эта циничная болтовня латышской элиты про народ-не-тот и либерало-марскизм изящно покрывается перлами гражданина Германии и, по совместительству - президента Латвии - господина Левитса: "Правительство действует, спотыкаясь и падая, но спотыкаясь и падая в правильном направлении!"
Предлагаю на этом обзор евродостижений закончить. Материал для сравнения российской и европейской реальности имеется. Выводы можете сделать сами. Доклад закончил.
Сергей Василье
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