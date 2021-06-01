Страдающим от хреновой жизни в России - про духоподъёмную-европейскую





Европравительница Урсула фон дер Ляйен привезла в Латвию чек на 1.8 млрд евро. Это типа послековидная европомощь Латвии направленная на восстановление и устойчивость в шести областях: климатическая политика, цифровая трансформация, уменьшение неравенства, трансформация экономики и реформа производительности, здравоохранение и укрепление верховенства закона.

Запомнили? И не надо. Потому что в это фуфло не верят ни те, кто платил, ни те, кто получал. На самом деле - это очередной транш на поддержку и развитие русофобии, как единственного экспортного латышского товара, пока ещё пользующегося спросом на международном рынке.

Ну а со стороны выглядит вполне благостно и духоподъёмно - это вам любая еврокомиссарка скажет:

"План Латвии по использованию средств механизма восстановления и устойчивости ЕС разработан качественно и сбалансированно, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге. По ее мнению, европейский инструмент оздоровления Next Generation EU – эффективный ответ на беспрецедентный кризис: “Это инструмент не только для оздоровления и восстановления, но и для преобразования экономики и всего общества Евросоюза”.

Два ярда зелени европомощи! Представляете, какие это деньжищи для оставшегося миллиона жителей?... Хотя нет, для миллиона они точно не предусмотрены. И даже для 100 000 гос.чиновников. Это всё, как и прежние донаты и фонды, будет "по-честному" поделено между двумя-тремя тысячами особо приближенных к кормушке, как уже происходило последнее время с другими, не менее многочисленными фондами, взносами и кредитами.

На сегодняшний день объем государственной помощи, выплаченной для уменьшения последствий "Covid-19", превысил 900 миллионов евро, сообщило агентству ЛЕТА Министерство финансов. Согласитесь на страничку с населением чуть более миллиона - очень даже немало. Проблема в том, что этих денег никто не видел. Я живу в самой восточной части Латвии - в Латгалии, так вот тут мои соседи, знакомые а также знакомые знакомых не только не слышали ни о какой ковидной помощи, но даже ни разу не видели в глаза тех, кто её получал.

Ларчик открывается просто. Местная налоговая честно проговаривается, что пособия представлены девяти тысячам предприятий (из ста двадцати тысяч реально действующих) и 76 тысячам работникам (из четырёхсот тысяч существующих). То есть делили строго между своими - приближенными. Таким образом кучеряво живёт в ЕС около семи процентов титульной нации. Остальным приготовлен совершенно другой пердимонокль.

Уже год назад все местные СМИ обсуждали красоту и образность фигуры из трех пальцев, что демонстрировали государственные органы Латвии собственному титульному населению. Бурю негодования в Сети вызвало интервью представителя службы госдоходов (латышские налоговики), которая, разъясняя механизм предоставления пособия, брякнула: "Допустим, у человека была зарплата 3000 евро". Пример был очень неудачный, но показательный. Просто в СГД действительно не знают, сколько получает среднестатистический латыш и почему в отсутствии хлеба не питается эклерами.

Спустя год всё стало ещё смешнее!

Латышское государство обложит налогами УБЫТКИ 242 тысяч человек. Почти треть работающих в Латвии с 1 июля поставят на налоговый "счетчик" покруче, чем когда-то делала мафия. Та взыскивала с прибыли, а латвийские власти в лице Минфина и Службы госдохов (СГД) нацеливаются обложить налогами и тех, у кого убытки. Это как раз те, кому не достался тот самый заветный миллиард уже розданных баксов европомощи и гарантированно не достанутся привезенные доброй Урсулой еще два. Вот они-то и будут терпилами, призванными обеспечить СЧАСТЬЕ семи процентам, или хотя бы не путаться под ногами.

Люди останутся на улице без работы: бизнес бьет тревогу из-за налоговой реформы с 1 июля. - криком кричит своей латышской власти председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Ему вторит попадающая под каток творческая интеллигенция - эти заплатят налог с 1500 евро доходов в квартал, независимо от того, получают они его или нет.

Позвонила в Службу госдоходов (СГД/VID). Начала во время разговора рыдать, - рассказала в соцсетях сценарист, режиссер и публицист Алисе Зариня. После получасового ожидания ей пространно ответили, что возможно она и есть "та самая, на которую распространяются новые изменения." Я бы в этом месте предложил налоговикам включать демонический хохот. Тогда творческие латышские личности прочувствуют текущий политический момент глубже и шире.

Что бы жизнь медом не казалась, власти Латвии обкладывают налогом любые почтовые отправления и поступления. Учуяли, что многие гастарбайтеры помогают местным родственникам, присылая им вещи и продукты из-за границы, вот и повелели - 21% сверху от суммы, в которую они сами оценят содержимое. Всё по-честному. Мало не покажется никому.

Ещё раньше власти обложили подоходным налогом присылаемые в Латвию денежные переводы, а когда эти гадкие гастарбайтеры попытались таскать через границу наличку - постановила тупо её отбирать прямо при выходе из аэропорта. Ибо нефиг!

Естественно, что народ реагирует на эти инициативы родной власти жизнерадостно и весело:

Актриса популярного телесериала UgunsgrД“ks (тут еще сериалы снимают?) Иева Александрова-Эклоне заявила:

"Я люблю Латвию, но все чаще в этой стране чувствую себя дурой. Мне приходит в голову мысль: если я не нужна своей стране, может быть, уехать?" - сказала актриса.

По ее словам, многие из ее друзей и знакомых уехали из Латвии и хорошо устроились на новом месте – будь то Европа, США или другая часть планеты.

Молодой и никому не известной актрисе вторит звезда Латвии (времен СССР) - Раймонд Паулс:

"Все уехали. Такая тенденция у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, они в семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах. Теперь они "их" люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но PЕ«t, vД“jiЕ†i! ("Вей, ветерок!") они не поют. Там — другая музыка."

Подтверждаю на личном опыте. Свалившие больше десяти лет назад соседи разговаривают со своими детьми по-английски и те, естественно, по-латышски - ни бе, ни ме. Но латышей это начуть не напрягает. Главное - чтобы русские в Латвии не говорили по-русски. Почему-то именно это они, живущие за тысячи километров от Латвии, считают своим счастьем. При это сами не собираются возвращаться категорически. Никто!

"Упаси господь возвращаться в Латвию": пишет латышка-репатриантка Бригита из Австралии, шокированная местными правилами. "Если бы знала то, что знаю сегодня, ни за что не переехала бы!" Женщина признает: за последние пять лет, что она живет в Латвии, ей пришлось пережить слишком много унизительных ситуаций. К тому же, государство удерживает налог с пенсии, заработанной ею в Австралии.

"Надо сказать, что когда друзья из Австралии звонят и говорят — знаешь, я тоже надумала переехать в Ригу, я отвечаю: "Упаси господь! Не езди: сама рада не будешь и скоро захочешь обратно", - рекламирует свою историческую родинку Бригита.

Сказав, что думают простые люди о государстве, будет логично рассказать, что думает государство о них и о себе, любимом.

Латышский журналист Latvijas AvД«ze Эгилс Лицитис взял интервью у ветерана латвийской политики, депутата Верховного совета Латвийской республики и нескольких созывов Сейма, заслуженного русофоба Яниса Лагздиньша.

По их обоюдному мнению, часть вины в таком положении дел лежит на самих избирателях. Ведь новых, инициативных и работоспособных людей с принципами не затащишь в политику. Они считают, что политика для них будет клеймом на всю жизнь.

Вы чувствуете? Латыши начали считать, что принадлежность к латышской власти в будущем может очень сильно "аукнуться". Не является ли это ощущение приближением нового Нюрнберга?

Но жители этой страны, оказывается, виноваты не только в том, что у власти многие годы остаются те же самые персонажи. И не только в том, что по темпам вакцинации страна плетется в хвосте ЕС. Но и в том, что Латвия отстает от соседних Литвы и Эстонии по экономическим показателям.

Депутат Лагздыньш жжёт напалмом и срывает покров с подмандатного населения: “Латыш не хочет заниматься бизнесом. Латыш хочет петь, танцевать на праздниках, хочет хоккея и ругать правительство. Для латышей те, кто занимается бизнесом - жулики. Плохие. Не все так думают, но такая левая коммунистическая философия существует. Латышам надо быть предприимчивее, инициативнее, отвестственнее".

Но совсем клинануло на почве мелеющего еврокорыта наиболее ярую русофобку всей латышской элитной тусовки - Элиту Вейдемане:

"Быть может, - мечтает она, когда-нибудь наша светлая наивность вознесет нас в Рай, и это будет даром Божьим за выстраданное. Но может выйти и по-другому. Может оказаться, что рая совсем и нет. И нам придется себя и свое государство выкупить в тяжелой борьбе против возрождающегося марксизма, который никуда не исчез, а просто скрывался под личиной либерализма. Оккупация под названием "либералмарксизм" может быть еще страшнее предыдущей и сотрудничество с нею убийственно. Защитим себя и государство", - зовет журналистка на баррикады.

Ну и конечно же, вся эта циничная болтовня латышской элиты про народ-не-тот и либерало-марскизм изящно покрывается перлами гражданина Германии и, по совместительству - президента Латвии - господина Левитса: "Правительство действует, спотыкаясь и падая, но спотыкаясь и падая в правильном направлении!"

Предлагаю на этом обзор евродостижений закончить. Материал для сравнения российской и европейской реальности имеется. Выводы можете сделать сами. Доклад закончил.

Сергей Василье Уважаемые граждане РФ, как только вам покажется, что вы живёте хуже некуда, что Родина вас не любит, что вас обманывают и не дают дышать власти, открывайте этот пост и читайте про благословенный, офигенный, восхитительный, изумительный Евросоюз и его многочленов, ярким и выразительным представителем которых является Латвия, о свежих перемогах которой я сейчас и поведаю.Европравительница Урсула фон дер Ляйен привезла в Латвию чек на 1.8 млрд евро. Это типа послековидная европомощь Латвии направленная на восстановление и устойчивость в шести областях: климатическая политика, цифровая трансформация, уменьшение неравенства, трансформация экономики и реформа производительности, здравоохранение и укрепление верховенства закона.Запомнили? И не надо. Потому что в это фуфло не верят ни те, кто платил, ни те, кто получал. На самом деле - это очередной транш на поддержку и развитие русофобии, как единственного экспортного латышского товара, пока ещё пользующегося спросом на международном рынке.Ну а со стороны выглядит вполне благостно и духоподъёмно - это вам любая еврокомиссарка скажет:"План Латвии по использованию средств механизма восстановления и устойчивости ЕС разработан качественно и сбалансированно, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге. По ее мнению, европейский инструмент оздоровления Next Generation EU – эффективный ответ на беспрецедентный кризис: “Это инструмент не только для оздоровления и восстановления, но и для преобразования экономики и всего общества Евросоюза”.Два ярда зелени европомощи! Представляете, какие это деньжищи для оставшегося миллиона жителей?... Хотя нет, для миллиона они точно не предусмотрены. И даже для 100 000 гос.чиновников. Это всё, как и прежние донаты и фонды, будет "по-честному" поделено между двумя-тремя тысячами особо приближенных к кормушке, как уже происходило последнее время с другими, не менее многочисленными фондами, взносами и кредитами.

На сегодняшний день объем государственной помощи, выплаченной для уменьшения последствий "Covid-19", превысил 900 миллионов евро, сообщило агентству ЛЕТА Министерство финансов. Согласитесь на страничку с населением чуть более миллиона - очень даже немало. Проблема в том, что этих денег никто не видел. Я живу в самой восточной части Латвии - в Латгалии, так вот тут мои соседи, знакомые а также знакомые знакомых не только не слышали ни о какой ковидной помощи, но даже ни разу не видели в глаза тех, кто её получал.Ларчик открывается просто. Местная налоговая честно проговаривается, что пособия представлены девяти тысячам предприятий (из ста двадцати тысяч реально действующих) и 76 тысячам работникам (из четырёхсот тысяч существующих). То есть делили строго между своими - приближенными. Таким образом кучеряво живёт в ЕС около семи процентов титульной нации. Остальным приготовлен совершенно другой пердимонокль.Уже год назад все местные СМИ обсуждали красоту и образность фигуры из трех пальцев, что демонстрировали государственные органы Латвии собственному титульному населению. Бурю негодования в Сети вызвало интервью представителя службы госдоходов (латышские налоговики), которая, разъясняя механизм предоставления пособия, брякнула: "Допустим, у человека была зарплата 3000 евро". Пример был очень неудачный, но показательный. Просто в СГД действительно не знают, сколько получает среднестатистический латыш и почему в отсутствии хлеба не питается эклерами.Спустя год всё стало ещё смешнее!Латышское государство обложит налогами УБЫТКИ 242 тысяч человек. Почти треть работающих в Латвии с 1 июля поставят на налоговый "счетчик" покруче, чем когда-то делала мафия. Та взыскивала с прибыли, а латвийские власти в лице Минфина и Службы госдохов (СГД) нацеливаются обложить налогами и тех, у кого убытки. Это как раз те, кому не достался тот самый заветный миллиард уже розданных баксов европомощи и гарантированно не достанутся привезенные доброй Урсулой еще два. Вот они-то и будут терпилами, призванными обеспечить СЧАСТЬЕ семи процентам, или хотя бы не путаться под ногами.Люди останутся на улице без работы: бизнес бьет тревогу из-за налоговой реформы с 1 июля. - криком кричит своей латышской власти председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Ему вторит попадающая под каток творческая интеллигенция - эти заплатят налог с 1500 евро доходов в квартал, независимо от того, получают они его или нет.Позвонила в Службу госдоходов (СГД/VID). Начала во время разговора рыдать, - рассказала в соцсетях сценарист, режиссер и публицист Алисе Зариня. После получасового ожидания ей пространно ответили, что возможно она и есть "та самая, на которую распространяются новые изменения." Я бы в этом месте предложил налоговикам включать демонический хохот. Тогда творческие латышские личности прочувствуют текущий политический момент глубже и шире.Что бы жизнь медом не казалась, власти Латвии обкладывают налогом любые почтовые отправления и поступления. Учуяли, что многие гастарбайтеры помогают местным родственникам, присылая им вещи и продукты из-за границы, вот и повелели - 21% сверху от суммы, в которую они сами оценят содержимое. Всё по-честному. Мало не покажется никому.Ещё раньше власти обложили подоходным налогом присылаемые в Латвию денежные переводы, а когда эти гадкие гастарбайтеры попытались таскать через границу наличку - постановила тупо её отбирать прямо при выходе из аэропорта. Ибо нефиг!Естественно, что народ реагирует на эти инициативы родной власти жизнерадостно и весело:Актриса популярного телесериала UgunsgrД“ks (тут еще сериалы снимают?) Иева Александрова-Эклоне заявила:"Я люблю Латвию, но все чаще в этой стране чувствую себя дурой. Мне приходит в голову мысль: если я не нужна своей стране, может быть, уехать?" - сказала актриса.По ее словам, многие из ее друзей и знакомых уехали из Латвии и хорошо устроились на новом месте – будь то Европа, США или другая часть планеты.Молодой и никому не известной актрисе вторит звезда Латвии (времен СССР) - Раймонд Паулс:"Все уехали. Такая тенденция у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, они в семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах. Теперь они "их" люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но PЕ«t, vД“jiЕ†i! ("Вей, ветерок!") они не поют. Там — другая музыка."Подтверждаю на личном опыте. Свалившие больше десяти лет назад соседи разговаривают со своими детьми по-английски и те, естественно, по-латышски - ни бе, ни ме. Но латышей это начуть не напрягает. Главное - чтобы русские в Латвии не говорили по-русски. Почему-то именно это они, живущие за тысячи километров от Латвии, считают своим счастьем. При это сами не собираются возвращаться категорически. Никто!"Упаси господь возвращаться в Латвию": пишет латышка-репатриантка Бригита из Австралии, шокированная местными правилами. "Если бы знала то, что знаю сегодня, ни за что не переехала бы!" Женщина признает: за последние пять лет, что она живет в Латвии, ей пришлось пережить слишком много унизительных ситуаций."Надо сказать, что когда друзья из Австралии звонят и говорят — знаешь, я тоже надумала переехать в Ригу, я отвечаю: "Упаси господь! Не езди: сама рада не будешь и скоро захочешь обратно", - рекламирует свою историческую родинку Бригита.Латышский журналист Latvijas AvД«ze Эгилс Лицитис взял интервью у ветерана латвийской политики, депутата Верховного совета Латвийской республики и нескольких созывов Сейма, заслуженного русофоба Яниса Лагздиньша.По их обоюдному мнению, часть вины в таком положении дел лежит на самих избирателях. Ведь новых, инициативных и работоспособных людей с принципами не затащишь в политику.Вы чувствуете? Латыши начали считать, что принадлежность к латышской власти в будущем может очень сильно "аукнуться". Не является ли это ощущение приближением нового Нюрнберга?Но жители этой страны, оказывается, виноваты не только в том, что у власти многие годы остаются те же самые персонажи. И не только в том, что по темпам вакцинации страна плетется в хвосте ЕС. Но и в том, что Латвия отстает от соседних Литвы и Эстонии по экономическим показателям.Депутат Лагздыньш жжёт напалмом и срывает покров с подмандатного населения: “Латыш не хочет заниматься бизнесом. Латыш хочет петь, танцевать на праздниках, хочет хоккея и ругать правительство. Для латышей те, кто занимается бизнесом - жулики. Плохие. Не все так думают, но такая левая коммунистическая философия существует. Латышам надо быть предприимчивее, инициативнее, отвестственнее".Но совсем клинануло на почве мелеющего еврокорыта наиболее ярую русофобку всей латышской элитной тусовки - Элиту Вейдемане:"Быть может, - мечтает она, когда-нибудь наша светлая наивность вознесет нас в Рай, и это будет даром Божьим за выстраданное. Но может выйти и по-другому. Может оказаться, что рая совсем и нет. И нам придется себя и свое государство выкупитьОккупация под названием "либералмарксизм" может быть еще страшнее предыдущей и сотрудничество с нею убийственно. Защитим себя и государство", - зовет журналистка на баррикады.Ну и конечно же, вся эта циничная болтовня латышской элиты про народ-не-тот и либерало-марскизм изящно покрывается перлами гражданина Германии и, по совместительству - президента Латвии - господина Левитса:Предлагаю на этом обзор евродостижений закончить. Материал для сравнения российской и европейской реальности имеется. Выводы можете сделать сами. Доклад закончил.Сергей Василье

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