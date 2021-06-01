Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма В«дельта плюсВ»

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС.Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».