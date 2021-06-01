Видео "бешеного перетока" воды в Крыму вызвало истерику на Украине



"Ничего здесь не теряется", — подчеркнул Корсаков.





"В одной известной аграрной супердержаве плачут по поводу воды", — полагает Михаил Саратов.

""Братья" все равно будут верещать, что этого не может быть, в Крыму засуха, воды нет — и моста нет", — написал Александр К.

"Зеленский, открывай шлюзы, другого такого удобного случая может не быть", — призывает Анатолий Финский.

"Там не шлюзы. Они тупо землей канал завалили. Копать надо", — напоминает D Ch.





"Привет с Украины. Спасибо за замечательные съемки. Ура! Крым с водой", — пишет Elena Gritsenko.

"Да не переживайте, за месяц все высохнет и будет нормально, как в пустыне", — надеется Sergey Odaryk.



Кадры перетока воды в Симферопольское водохранилище приятно удивили россиян и обескуражили украинцев, которые надеются на скорую засуху в Крыму.Федеральное агентство новостей / Александр ТалызинВидео с потоком воды в Крыму снял и опубликовал популярный местный блогер Игорь Корсаков. Он запечатлел переток воды из Аянского водохранилища в Симферопольское по сбросному каналу. Это стало возможно благодаря ливням, накрывшим Крым в июне и заполнившим многие водные артерии полуострова.За кадром Корсаков объяснил, что водохранилище Симферополя за время жары практически опустело. Однако дожди позволили открыть отремонтированный сбросной канал и начать пополнение запасов воды столицы Крыма. Вода с Аянского водохранилища поступает в реку Аян, затем в реку Салгир, по которой и попадает в Симферополь.Россияне в Сети восторженно отреагировали на видео блогера с водой в Крыму. Пользователи в комментариях задаются вопросом об украинской реакции и иронично советуют Киеву прекратить водную блокаду под удобным предлогом в виде ливней и их последствий.Украинские пользователи также отреагировали на видео крымской воды. Жители регионов Украины с преобладанием русскоязычного населения (Одесса, Херсон) радуются решению проблем российского полуострова. Остальные украинские зрители (к слову, крайне немногочисленные) мечтают о новой засухе в Крыму.Корсаков регулярно публикует видео из Крыма, опровергая украинские фейки о проблемах полуострова с водой. Ранее блогер показал Чернореченское водохранилище, заполнившееся после ливней, а также обычно пересыхающую реку Бага, поток которой после дождей стал беспрецедентно мощным.Анастасия Броцкая