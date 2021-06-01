Распространяется ли рынок земли на прифронтовые территории
На рынке земли, который стартует 1 июля, могут реализовываться только частные земли подконтрольной Украине территории.
Как передает Укринформ, об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«Линия соприкосновения и временно неподконтрольная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украина, можно продавать», — сказал Высоцкий.
Причем нет каких-либо ограничений даже для зон, прилегающих к линии соприкосновения. Частник может продать свой участок земли и на этой территории, если на нее будет покупатель. Но покупатель должен учесть риски, связанные с ситуацией в регионе и возможные последствия.
«На нулевой отметке линии соприкосновения... Просто риски, что может здесь произойти, покупатель берет на себя. Ну, это частная собственность и частный покупатель», — пояснил замминистра.
Экономика - Сегодня, 19:05 58
Как передает Укринформ, об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«Линия соприкосновения и временно неподконтрольная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украина, можно продавать», — сказал Высоцкий.
Причем нет каких-либо ограничений даже для зон, прилегающих к линии соприкосновения. Частник может продать свой участок земли и на этой территории, если на нее будет покупатель. Но покупатель должен учесть риски, связанные с ситуацией в регионе и возможные последствия.
«На нулевой отметке линии соприкосновения... Просто риски, что может здесь произойти, покупатель берет на себя. Ну, это частная собственность и частный покупатель», — пояснил замминистра.
Экономика - Сегодня, 19:05 58
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