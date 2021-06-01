Завтра без газа останутся жители Антрацита
«Луганскгаз» 30 июня в связи с ремонтными работами приостановит подачу газа в часть Антрацита. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе среднего давления 30 июня 2021 года с 08:00 до 16:00 от системы газоснабжения будут временно отключены 302 абонента частного сектора и 42 многоквартирных жилых дома (в Антраците)«, — говорится в сообщении.
Газ будет отсутствовать у потребителей, проживающих по адресам: улицы Львовская, Киевская, Крупской, Котовского, Щорса, Чапаева, Тимирязева, Харьковская, Малютина, Переверзева, Володарского, Осипенко, Чкалова, Ростовская, Молодежная, Строительная, Пархоменко, Люксембург, Мира, 40 лет Октября, 12-й квартал, 25-й квартал, переулки Харьковский, Ростовский, Пархоменко.
«Луганскгаз» призывает потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами и во время пуска газа по возможности находиться дома. Удобный город - Сегодня, 18:42 80
«В связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе среднего давления 30 июня 2021 года с 08:00 до 16:00 от системы газоснабжения будут временно отключены 302 абонента частного сектора и 42 многоквартирных жилых дома (в Антраците)«, — говорится в сообщении.
Газ будет отсутствовать у потребителей, проживающих по адресам: улицы Львовская, Киевская, Крупской, Котовского, Щорса, Чапаева, Тимирязева, Харьковская, Малютина, Переверзева, Володарского, Осипенко, Чкалова, Ростовская, Молодежная, Строительная, Пархоменко, Люксембург, Мира, 40 лет Октября, 12-й квартал, 25-й квартал, переулки Харьковский, Ростовский, Пархоменко.
«Луганскгаз» призывает потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами и во время пуска газа по возможности находиться дома. Удобный город - Сегодня, 18:42 80
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