Карго-культ и его жрец Аркадий Бабченко

Журналисты издания «Дэйли Мэйл» написали, что когда британский эсминец Defender в следующий раз вторгнется в акваторию Чёрного моря, он собьёт два десятка российских Су-24 и потопит половину Черноморского флота РФ.Наверное, это хорошо, так гордиться своим флотом. Но всё-таки, перед тем как делать такие заявления, неплохо бы для начала открыть Википедию, чтобы прочитать тактико-технические данные этого военного корабля. И вот тогда становится понятно, что несмотря на грозное наименование своего класса, вряд ли этот корабль способен на какие-то серьёзные наступательные действия. Собственно, у него и такой задачи нет, в отличие от своего американского «одноклассника» типа Arleigh Burke, который несёт значительное количество крылатых ракет и является по-настоящему ударным кораблём.У Дефендера несколько иные задачи – это скорее корабль противовоздушной обороны, хорошо вооружённый именно против авиации и ещё лучше работающий в связке с другими подобными кораблями, в качестве элемента единой системы ПВО. Громкое название «эсминец», или «destroyer», досталось ему только по наследству и вряд ли вообще подходит для классификации современных кораблей. Раньше эскадренными миноносцами называли небольшие скоростные и манёвренные корабли, главной задачей которых было торпедирование кораблей противника, а также постановка минных заграждений. Даже артиллерия на них была сравнительно малого калибра и зачастую уступала по этим показателям даже артиллерии лёгких крейсеров, которые, кстати, тоже уже остались в прошлом.Помимо мощного ПВО у «Дефендера» есть пушечка калибра 114 миллиметров и 8 пусковых для противокорабельных ракет «Гарпун», которые, кстати, тоже совсем не из новинок в области вооружений.Но когда существует карго-культ – тактико-технические данные совершенно ничего не значат. И если патриотический пафос журналистов «Дэйли Мэйл» вполне понятен, то излияния об этом эсминце в Фэйсбук от живого трупа Аркадия Бабченко выглядят, по меньшей мере, смешно. Впрочем, это многое говорит и о его аудитории. Командир экипажа виртуального «Абрамса», который намеревается проехаться по Красной площади, написал длинный и красочный пост, в котором, с его лёгкой руки, корабль ПВО «Дефендер» превращается в некий гибрид линкора времён Второй Мировой, авианосца и имперского корабля из фильма «Звёздные войны». По мнению Аркадия, данная посудина способна оставить от Севастополя сплошные руины и легко разделаться со всем Черноморским Флотом России, попутно зацепив и часть Балтийского.Нет, ребята, как бы вам не хотелось в это верить и какие бы вы ритуальные пляски не устраивали перед большой железной лодкой с далёких Британских островов – ни на что подобное этот корабль не способен. Более того – в одиночку он очень уязвим, особенно в регионе Чёрного моря, которое насквозь простреливается береговыми противокорабельными батареями и где у России есть очень приличная корабельная группировка. Геройство «Дефендера» будет продолжаться ровно до тех пор, пока он не почувствует реальной опасности. И провоцировать он будет именно до этой грани, очень аккуратно её не переходя. Его присутствие в Чёрном море, собственно как и других кораблей США или Великобритании – лишь демонстрация флага и некий «месседж» Украине, вроде бы и мощный, но совершенно бесполезный.Собственно, об этом догадываются даже и на Украине. Вот генерал СБУ Вовк очень точно сказал, что учения Sea Breeze – это лишь некий бесполезный утешительный приз за то, что Украину не принимают в НАТО. И вряд ли когда-то примут. А потому остаётся карго-культ, поклонение большим железным лодкам с далёких островов, которые привозят туземцам стеклянные бузы и «позитивные мессэджи».А у каждого карго-культа должны быть свои жрецы. На эту роль идеально подходит Аркадий Бабченко, воскресший из мёртвых. Кому как ни ему рассказывать туземцам о больших железных лодках с далёких островов, которые способны повергнуть злобного восточного дракона?источник